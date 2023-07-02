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Киевский режим должен быть запрещен как фашистский, заявил Медведев - РИА Новости, 02.07.2023
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22:16 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/ukraina-1881790969.html
Киевский режим должен быть запрещен как фашистский, заявил Медведев
Киевский режим должен быть запрещен как фашистский, заявил Медведев - РИА Новости, 02.07.2023
Киевский режим должен быть запрещен как фашистский, заявил Медведев
Киевский режим должен быть аннигилирован и законодательно запрещен в цивилизованной Европе как фашистский, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:16
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европа
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Киевский режим должен быть аннигилирован и законодательно запрещен в цивилизованной Европе как фашистский, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев высказал мнение по поводу выхода из фазы противостояния России и Запады и обозначил ряд позиций для этого. "Киевский нацистский режим должен быть аннигилирован. Законодательно запрещен в цивилизованной Европе как фашистский. Выброшен, как протухший кусок сала, на свалку мировой истории. Что придет ему на смену, мы не знаем, как и то, что останется от бывшей Незалежной. Но Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации", - написал он в статье для "Российской газеты".
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европа, россия, дмитрий медведев
Европа, Россия, Дмитрий Медведев
Киевский режим должен быть запрещен как фашистский, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев заявил, что киевский режим должен быть запрещен как фашистский

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Киевский режим должен быть аннигилирован и законодательно запрещен в цивилизованной Европе как фашистский, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев высказал мнение по поводу выхода из фазы противостояния России и Запады и обозначил ряд позиций для этого.
"Киевский нацистский режим должен быть аннигилирован. Законодательно запрещен в цивилизованной Европе как фашистский. Выброшен, как протухший кусок сала, на свалку мировой истории. Что придет ему на смену, мы не знаем, как и то, что останется от бывшей Незалежной. Но Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации", - написал он в статье для "Российской газеты".
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