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Минобороны Украины заявило о сложной ситуации для ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:24 02.07.2023 (обновлено: 23:24 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/ukraina-1881787194.html
Минобороны Украины заявило о сложной ситуации для ВСУ
Минобороны Украины заявило о сложной ситуации для ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
Минобороны Украины заявило о сложной ситуации для ВСУ
Российские войска продвигаются на нескольких направлениях, ВСУ оказались в сложной ситуации, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T21:24
2023-07-02T23:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
киев
владимир путин
михаил подоляк
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские войска продвигаются на нескольких направлениях, ВСУ оказались в сложной ситуации, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале."Враг двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там идут ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. Ситуация довольно сложная", — признала она.Российская армия также ведет наступательные действия на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях, добавила Маляр.Замминистра отметила, что украинские военные сталкиваются с серьезным сопротивлением при контрнаступлении.С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. На этой неделе советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что продвижение их войск идет тяжело.Как отметил Владимир Путин, украинская армия несет большие потери и не имеет успеха ни на одном из направлений. С начала так называемого наступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины, добавил российский лидер.
https://ria.ru/20230701/plan-1881596827.html
https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, киев, владимир путин, михаил подоляк, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Владимир Путин, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский
Минобороны Украины заявило о сложной ситуации для ВСУ

Замглавы МО Украины Маляр признала продвижение ВС России на нескольких направлениях

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские войска продвигаются на нескольких направлениях, ВСУ оказались в сложной ситуации, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале.
"Враг двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там идут ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. Ситуация довольно сложная", — признала она.
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Российская армия также ведет наступательные действия на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях, добавила Маляр.
Замминистра отметила, что украинские военные сталкиваются с серьезным сопротивлением при контрнаступлении.
С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. На этой неделе советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что продвижение их войск идет тяжело.
Как отметил Владимир Путин, украинская армия несет большие потери и не имеет успеха ни на одном из направлений. С начала так называемого наступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины, добавил российский лидер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаКиевВладимир ПутинМихаил ПодолякВладимир Зеленский
 
 
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