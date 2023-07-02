https://ria.ru/20230702/ukraina-1881787194.html
Минобороны Украины заявило о сложной ситуации для ВСУ
Минобороны Украины заявило о сложной ситуации для ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
Минобороны Украины заявило о сложной ситуации для ВСУ
Российские войска продвигаются на нескольких направлениях, ВСУ оказались в сложной ситуации, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T21:24
2023-07-02T21:24
2023-07-02T23:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
киев
владимир путин
михаил подоляк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские войска продвигаются на нескольких направлениях, ВСУ оказались в сложной ситуации, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале."Враг двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там идут ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. Ситуация довольно сложная", — признала она.Российская армия также ведет наступательные действия на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях, добавила Маляр.Замминистра отметила, что украинские военные сталкиваются с серьезным сопротивлением при контрнаступлении.С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. На этой неделе советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что продвижение их войск идет тяжело.Как отметил Владимир Путин, украинская армия несет большие потери и не имеет успеха ни на одном из направлений. С начала так называемого наступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины, добавил российский лидер.
https://ria.ru/20230701/plan-1881596827.html
https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, киев, владимир путин, михаил подоляк, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Владимир Путин, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский
Минобороны Украины заявило о сложной ситуации для ВСУ
Замглавы МО Украины Маляр признала продвижение ВС России на нескольких направлениях