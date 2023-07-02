https://ria.ru/20230702/ukraina-1881787194.html

Минобороны Украины заявило о сложной ситуации для ВСУ

Минобороны Украины заявило о сложной ситуации для ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023

Минобороны Украины заявило о сложной ситуации для ВСУ

Российские войска продвигаются на нескольких направлениях, ВСУ оказались в сложной ситуации, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T21:24

2023-07-02T21:24

2023-07-02T23:24

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владимир путин

михаил подоляк

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские войска продвигаются на нескольких направлениях, ВСУ оказались в сложной ситуации, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале."Враг двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там идут ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. Ситуация довольно сложная", — признала она.Российская армия также ведет наступательные действия на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях, добавила Маляр.Замминистра отметила, что украинские военные сталкиваются с серьезным сопротивлением при контрнаступлении.С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. На этой неделе советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что продвижение их войск идет тяжело.Как отметил Владимир Путин, украинская армия несет большие потери и не имеет успеха ни на одном из направлений. С начала так называемого наступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины, добавил российский лидер.

https://ria.ru/20230701/plan-1881596827.html

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

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