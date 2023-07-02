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"Потеряет Одессу". Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети - РИА Новости, 02.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 02.07.2023 (обновлено: 20:43 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/ukraina-1881780703.html
"Потеряет Одессу". Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети
"Потеряет Одессу". Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети - РИА Новости, 02.07.2023
"Потеряет Одессу". Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети
Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после видеообращения, в котором он пригрозил России походом на Крым. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T19:49
2023-07-02T20:43
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
черное море
украина
владимир путин
нато
россия
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после видеообращения, в котором он пригрозил России походом на Крым.Глава киевского режима также потребовал от Москвы "не диктовать условия в Черном море". "Он все делает для втягивания НАТО в прямое противостояние с Россией", — написал один из комментаторов."США покончат с Зеленским, когда он перестанет быть для них ценным", — добавил второй."Ведите переговоры, пока еще есть время", — призвал третий. "Просто взмахните уже белым флагом. Вы проигрываете и продолжаете позориться", — отметил еще один пользователь. "Зеленский говорит о Крыме, а потеряет еще Одессу", — резюмировали читатели.Контрнаступление, о котором долгое время говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Как отмечал Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери — уничтожены сотни единиц техники.
https://ria.ru/20230702/ukraina-1881762012.html
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в мире, владимир зеленский, черное море, украина, владимир путин, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Черное море, Украина, Владимир Путин, НАТО, Россия
"Потеряет Одессу". Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети

Пользователи Twitter осадили Зеленского после угрозы в адрес России захватить Крым

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после видеообращения, в котором он пригрозил России походом на Крым.
Глава киевского режима также потребовал от Москвы "не диктовать условия в Черном море".
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"Он все делает для втягивания НАТО в прямое противостояние с Россией", — написал один из комментаторов.
"США покончат с Зеленским, когда он перестанет быть для них ценным", — добавил второй.
"Ведите переговоры, пока еще есть время", — призвал третий.
«
"Просто взмахните уже белым флагом. Вы проигрываете и продолжаете позориться", — отметил еще один пользователь.
"Зеленский говорит о Крыме, а потеряет еще Одессу", — резюмировали читатели.
Контрнаступление, о котором долгое время говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Как отмечал Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери — уничтожены сотни единиц техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийЧерное мореУкраинаВладимир ПутинНАТОРоссия
 
 
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