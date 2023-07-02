https://ria.ru/20230702/ukraina-1881780703.html

"Потеряет Одессу". Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети

"Потеряет Одессу". Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети - РИА Новости, 02.07.2023

"Потеряет Одессу". Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в Сети

Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после видеообращения, в котором он пригрозил России походом на Крым. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T19:49

2023-07-02T19:49

2023-07-02T20:43

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

черное море

украина

владимир путин

нато

россия

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после видеообращения, в котором он пригрозил России походом на Крым.Глава киевского режима также потребовал от Москвы "не диктовать условия в Черном море". "Он все делает для втягивания НАТО в прямое противостояние с Россией", — написал один из комментаторов."США покончат с Зеленским, когда он перестанет быть для них ценным", — добавил второй."Ведите переговоры, пока еще есть время", — призвал третий. "Просто взмахните уже белым флагом. Вы проигрываете и продолжаете позориться", — отметил еще один пользователь. "Зеленский говорит о Крыме, а потеряет еще Одессу", — резюмировали читатели.Контрнаступление, о котором долгое время говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Как отмечал Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери — уничтожены сотни единиц техники.

https://ria.ru/20230702/ukraina-1881762012.html

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

черное море

украина

россия

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