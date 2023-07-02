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"Подрывают их, чтобы не идти в бой". В США заявили об отчаянном решении ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 02.07.2023 (обновлено: 17:56 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/ukraina-1881762012.html
"Подрывают их, чтобы не идти в бой". В США заявили об отчаянном решении ВСУ
"Подрывают их, чтобы не идти в бой". В США заявили об отчаянном решении ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
"Подрывают их, чтобы не идти в бой". В США заявили об отчаянном решении ВСУ
Украинские военные ломают натовские вооружения и технику, чтобы не идти в бой, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T17:05
2023-07-02T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
нато
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинские военные ломают натовские вооружения и технику, чтобы не идти в бой, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty. &quot;Русские назначили награду за каждый подбитый танк. Парню, первым подбившему танк Leopard, вручили миллион рублей за его уничтожение! И теперь каждый русский на передовой высматривает этот танк. Когда он появляется в поле зрения, то все разворачиваются в его сторону и начинают палить по нему из всего, что есть. Поэтому те, кто управляет танком Leopard, сдают назад — на мины — и подрываются. Или они специально ломают его&quot;, — сказал Риттер.По его словам, Запад придавал технологичному танку Leopard невероятно огромное значение и надеялся, что он изменит ход противостояния. Но в итоге российские военнослужащие легко его уничтожают. В середине июня президент Владимир Путин на встрече с военкорами прокомментировал первые результаты украинского контрнаступления, отметив, что украинским войскам не удалось достичь успеха ни на одном направлении, а немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley прекрасно горят.
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в мире, россия, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, НАТО
"Подрывают их, чтобы не идти в бой". В США заявили об отчаянном решении ВСУ

Экс-разведчик Риттер: ВСУ специально подрывают танки Leopard, чтобы не идти в бой

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинские военные ломают натовские вооружения и технику, чтобы не идти в бой, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.
«

"Русские назначили награду за каждый подбитый танк. Парню, первым подбившему танк Leopard, вручили миллион рублей за его уничтожение! И теперь каждый русский на передовой высматривает этот танк. Когда он появляется в поле зрения, то все разворачиваются в его сторону и начинают палить по нему из всего, что есть. Поэтому те, кто управляет танком Leopard, сдают назад — на мины — и подрываются. Или они специально ломают его", — сказал Риттер.

По его словам, Запад придавал технологичному танку Leopard невероятно огромное значение и надеялся, что он изменит ход противостояния. Но в итоге российские военнослужащие легко его уничтожают.

В середине июня президент Владимир Путин на встрече с военкорами прокомментировал первые результаты украинского контрнаступления, отметив, что украинским войскам не удалось достичь успеха ни на одном направлении, а немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley прекрасно горят.
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