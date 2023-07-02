"Подрывают их, чтобы не идти в бой". В США заявили об отчаянном решении ВСУ
Экс-разведчик Риттер: ВСУ специально подрывают танки Leopard, чтобы не идти в бой
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские солдаты
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинские военные ломают натовские вооружения и технику, чтобы не идти в бой, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.
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"Русские назначили награду за каждый подбитый танк. Парню, первым подбившему танк Leopard, вручили миллион рублей за его уничтожение! И теперь каждый русский на передовой высматривает этот танк. Когда он появляется в поле зрения, то все разворачиваются в его сторону и начинают палить по нему из всего, что есть. Поэтому те, кто управляет танком Leopard, сдают назад — на мины — и подрываются. Или они специально ломают его", — сказал Риттер.
По его словам, Запад придавал технологичному танку Leopard невероятно огромное значение и надеялся, что он изменит ход противостояния. Но в итоге российские военнослужащие легко его уничтожают.
В середине июня президент Владимир Путин на встрече с военкорами прокомментировал первые результаты украинского контрнаступления, отметив, что украинским войскам не удалось достичь успеха ни на одном направлении, а немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley прекрасно горят.
В середине июня президент Владимир Путин на встрече с военкорами прокомментировал первые результаты украинского контрнаступления, отметив, что украинским войскам не удалось достичь успеха ни на одном направлении, а немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley прекрасно горят.