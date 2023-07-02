https://ria.ru/20230702/ukraina-1881762012.html

"Подрывают их, чтобы не идти в бой". В США заявили об отчаянном решении ВСУ

"Подрывают их, чтобы не идти в бой". В США заявили об отчаянном решении ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023

"Подрывают их, чтобы не идти в бой". В США заявили об отчаянном решении ВСУ

Украинские военные ломают натовские вооружения и технику, чтобы не идти в бой, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T17:05

2023-07-02T17:05

2023-07-02T17:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

нато

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинские военные ломают натовские вооружения и технику, чтобы не идти в бой, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty. "Русские назначили награду за каждый подбитый танк. Парню, первым подбившему танк Leopard, вручили миллион рублей за его уничтожение! И теперь каждый русский на передовой высматривает этот танк. Когда он появляется в поле зрения, то все разворачиваются в его сторону и начинают палить по нему из всего, что есть. Поэтому те, кто управляет танком Leopard, сдают назад — на мины — и подрываются. Или они специально ломают его", — сказал Риттер.По его словам, Запад придавал технологичному танку Leopard невероятно огромное значение и надеялся, что он изменит ход противостояния. Но в итоге российские военнослужащие легко его уничтожают. В середине июня президент Владимир Путин на встрече с военкорами прокомментировал первые результаты украинского контрнаступления, отметив, что украинским войскам не удалось достичь успеха ни на одном направлении, а немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley прекрасно горят.

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

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в мире, россия, киев, нато