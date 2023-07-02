https://ria.ru/20230702/ukraina-1881738794.html

Украина рассчитывает получить от МВФ еще около миллиарда долларов

Украина рассчитывает получить от МВФ еще около миллиарда долларов - РИА Новости, 02.07.2023

Украина рассчитывает получить от МВФ еще около миллиарда долларов

Украина рассчитывает получить до конца 2023 года от Международного валютного фонда (МВФ) еще около 1 миллиарда долларов, заявил экономист, советник Владимира... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T13:14

2023-07-02T13:14

2023-07-02T13:14

украина

экономика

олег устенко

мвф

в мире

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украина рассчитывает получить до конца 2023 года от Международного валютного фонда (МВФ) еще около 1 миллиарда долларов, заявил экономист, советник Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире телеканала "Рада". "Вся программа – это чуть более 15 миллиардов долларов, программа рассчитана на 4 года, первый год расчет идет на 5 миллиардов долларов. Часть средств мы уже получили сразу, когда программа была начата. Сейчас еще около 1 миллиарда долларов до конца года мы можем получить дополнительно к тем средствам, что мы получаем от МВФ", - сказал Устенко. Он напомнил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2023 году составил почти 40 миллиардов долларов. Из них – более 18 миллиардов покрывается за счет Евросоюза, около 10 миллиардов – за счет США и примерно 5 миллиардов – за счет МВФ. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что исполнительный совет организации завершил первый обзор программы финансовой помощи Украине для выплаты Киеву транша в объеме 900 миллионов долларов. В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года.

https://ria.ru/20230630/finansirovanie-1881579649.html

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украина, экономика, олег устенко, мвф, в мире