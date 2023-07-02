Рейтинг@Mail.ru
Украина рассчитывает получить от МВФ еще около миллиарда долларов - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/ukraina-1881738794.html
Украина рассчитывает получить от МВФ еще около миллиарда долларов
Украина рассчитывает получить от МВФ еще около миллиарда долларов - РИА Новости, 02.07.2023
Украина рассчитывает получить от МВФ еще около миллиарда долларов
Украина рассчитывает получить до конца 2023 года от Международного валютного фонда (МВФ) еще около 1 миллиарда долларов, заявил экономист, советник Владимира... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:14
2023-07-02T13:14
украина
экономика
олег устенко
мвф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украина рассчитывает получить до конца 2023 года от Международного валютного фонда (МВФ) еще около 1 миллиарда долларов, заявил экономист, советник Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире телеканала "Рада". "Вся программа – это чуть более 15 миллиардов долларов, программа рассчитана на 4 года, первый год расчет идет на 5 миллиардов долларов. Часть средств мы уже получили сразу, когда программа была начата. Сейчас еще около 1 миллиарда долларов до конца года мы можем получить дополнительно к тем средствам, что мы получаем от МВФ", - сказал Устенко. Он напомнил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2023 году составил почти 40 миллиардов долларов. Из них – более 18 миллиардов покрывается за счет Евросоюза, около 10 миллиардов – за счет США и примерно 5 миллиардов – за счет МВФ. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что исполнительный совет организации завершил первый обзор программы финансовой помощи Украине для выплаты Киеву транша в объеме 900 миллионов долларов. В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года.
https://ria.ru/20230630/finansirovanie-1881579649.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_1fd26dde1329148d5758c4ea7f6e2094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, экономика, олег устенко, мвф, в мире
Украина, Экономика, Олег Устенко, МВФ, В мире
Украина рассчитывает получить от МВФ еще около миллиарда долларов

Советник Зеленского Устенко: Украина рассчитывает получить от МВФ около миллиарда долларов

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украина рассчитывает получить до конца 2023 года от Международного валютного фонда (МВФ) еще около 1 миллиарда долларов, заявил экономист, советник Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире телеканала "Рада".
«
"Вся программа – это чуть более 15 миллиардов долларов, программа рассчитана на 4 года, первый год расчет идет на 5 миллиардов долларов. Часть средств мы уже получили сразу, когда программа была начата. Сейчас еще около 1 миллиарда долларов до конца года мы можем получить дополнительно к тем средствам, что мы получаем от МВФ", - сказал Устенко.
Он напомнил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2023 году составил почти 40 миллиардов долларов. Из них – более 18 миллиардов покрывается за счет Евросоюза, около 10 миллиардов – за счет США и примерно 5 миллиардов – за счет МВФ.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что исполнительный совет организации завершил первый обзор программы финансовой помощи Украине для выплаты Киеву транша в объеме 900 миллионов долларов.
В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года.
Здание Всемирного банка - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Источник: Всемирный банк понимает неприемлемость рисков помощи Украине
30 июня, 22:29
 
УкраинаЭкономикаОлег УстенкоМВФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала