Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал Украину Землей Санникова - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 02.07.2023 (обновлено: 15:30 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/ukraina-1881735003.html
Медведев назвал Украину Землей Санникова
Медведев назвал Украину Землей Санникова - РИА Новости, 02.07.2023
Медведев назвал Украину Землей Санникова
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале звучащие из Киева заявления о том, что условием мирных... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T12:31
2023-07-02T15:30
в мире
украина
россия
киев
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале звучащие из Киева заявления о том, что условием мирных переговоров будет выход на границы 1991 года. "Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины", — написал он.По словам Медведева, Украина — это Земля Санникова, основанная Лениным. "Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве", — заключил зампред Совбеза.Пост он проиллюстрировал фрагментом из советского художественного фильма "Земля Санникова".Землей Санникова называют гипотетически существовавший клочок суши в Северном Ледовитом океане. В 1900 году из Кронштадта на поиски Земли Санникова вышла шхуна "Заря" барона Эдуарда Толля. Но поиски оказались безрезультатными, а сам барон погиб. В 1938 году ученые доказали, что Земли Санникова не существует.
https://ria.ru/20230702/granitsy-1881732220.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_e4656826fb150dcb611ffbc54c915a06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, дмитрий медведев
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Медведев
Медведев назвал Украину Землей Санникова

Зампред Совбеза Медведев назвал Украину Землей Санникова после слов Зеленского о границе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале звучащие из Киева заявления о том, что условием мирных переговоров будет выход на границы 1991 года.
"Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины", — написал он.
По словам Медведева, Украина — это Земля Санникова, основанная Лениным.
"Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве", — заключил зампред Совбеза.
Пост он проиллюстрировал фрагментом из советского художественного фильма "Земля Санникова".
Землей Санникова называют гипотетически существовавший клочок суши в Северном Ледовитом океане. В 1900 году из Кронштадта на поиски Земли Санникова вышла шхуна "Заря" барона Эдуарда Толля. Но поиски оказались безрезультатными, а сам барон погиб. В 1938 году ученые доказали, что Земли Санникова не существует.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Рогов прокомментировал слова Зеленского о границах Украины в 1991 году
Вчера, 12:13
 
В миреУкраинаРоссияКиевДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала