https://ria.ru/20230702/ukraina-1881735003.html

Медведев назвал Украину Землей Санникова

Медведев назвал Украину Землей Санникова - РИА Новости, 02.07.2023

Медведев назвал Украину Землей Санникова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале звучащие из Киева заявления о том, что условием мирных... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T12:31

2023-07-02T12:31

2023-07-02T15:30

в мире

украина

россия

киев

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале звучащие из Киева заявления о том, что условием мирных переговоров будет выход на границы 1991 года. "Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины", — написал он.По словам Медведева, Украина — это Земля Санникова, основанная Лениным. "Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве", — заключил зампред Совбеза.Пост он проиллюстрировал фрагментом из советского художественного фильма "Земля Санникова".Землей Санникова называют гипотетически существовавший клочок суши в Северном Ледовитом океане. В 1900 году из Кронштадта на поиски Земли Санникова вышла шхуна "Заря" барона Эдуарда Толля. Но поиски оказались безрезультатными, а сам барон погиб. В 1938 году ученые доказали, что Земли Санникова не существует.

https://ria.ru/20230702/granitsy-1881732220.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, киев, дмитрий медведев