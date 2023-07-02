Медведев назвал Украину Землей Санникова
Зампред Совбеза Медведев назвал Украину Землей Санникова после слов Зеленского о границе
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале звучащие из Киева заявления о том, что условием мирных переговоров будет выход на границы 1991 года.
"Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины", — написал он.
По словам Медведева, Украина — это Земля Санникова, основанная Лениным.
"Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве", — заключил зампред Совбеза.
Пост он проиллюстрировал фрагментом из советского художественного фильма "Земля Санникова".
Землей Санникова называют гипотетически существовавший клочок суши в Северном Ледовитом океане. В 1900 году из Кронштадта на поиски Земли Санникова вышла шхуна "Заря" барона Эдуарда Толля. Но поиски оказались безрезультатными, а сам барон погиб. В 1938 году ученые доказали, что Земли Санникова не существует.