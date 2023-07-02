https://ria.ru/20230702/ukraina-1881717368.html

СМИ: Украина придумала хитрый способ повлиять на мир

СМИ: Украина придумала хитрый способ повлиять на мир - РИА Новости, 02.07.2023

СМИ: Украина придумала хитрый способ повлиять на мир

Новая версия украинской государственности, отрицающая любую связь с Россией, захватывает международное сообщество, пишет The American Conservative. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T09:17

2023-07-02T09:17

2023-07-02T11:47

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Новая версия украинской государственности, отрицающая любую связь с Россией, захватывает международное сообщество, пишет The American Conservative."После распада СССР с Украины стали поступать странные исторические нарративы. В то время как история любого народа так или иначе не лишена домыслов, постсоветская версия украинской государственности абсурдна и пропитана завистью", — говорится в статье.Западные издания активно подхватывают все темы, связанные с "историей" Украины. Так, журнал Ukrainian Magazine утверждает, что "украинские цивилизации восходят к 4800 году до нашей эры" и что "Украина имеет тысячелетнюю историю отношений с Западной Европой", приводит примеры автор.Несмотря на сочувствие к жителям государства, на территории которого сейчас происходит вооруженный конфликт, вымарывания русской истории Украины быть не должно, подчеркивает автор. Это относится к попыткам некоторых украинцев переименовать Россию в Московию или объявить украинцем художника Казимира Малевича, поляка по происхождению.К сожалению, такая ситуация уже довольно давно складывается на Украине и постепенно захватывает весь мир, заключает издание.

https://ria.ru/20230628/ukraina-1880943367.html

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в мире, украина, россия, ссср