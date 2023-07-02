https://ria.ru/20230702/ukraina-1881717368.html
СМИ: Украина придумала хитрый способ повлиять на мир
СМИ: Украина придумала хитрый способ повлиять на мир - РИА Новости, 02.07.2023
СМИ: Украина придумала хитрый способ повлиять на мир
Новая версия украинской государственности, отрицающая любую связь с Россией, захватывает международное сообщество, пишет The American Conservative. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T09:17
2023-07-02T09:17
2023-07-02T11:47
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Новая версия украинской государственности, отрицающая любую связь с Россией, захватывает международное сообщество, пишет The American Conservative."После распада СССР с Украины стали поступать странные исторические нарративы. В то время как история любого народа так или иначе не лишена домыслов, постсоветская версия украинской государственности абсурдна и пропитана завистью", — говорится в статье.Западные издания активно подхватывают все темы, связанные с "историей" Украины. Так, журнал Ukrainian Magazine утверждает, что "украинские цивилизации восходят к 4800 году до нашей эры" и что "Украина имеет тысячелетнюю историю отношений с Западной Европой", приводит примеры автор.Несмотря на сочувствие к жителям государства, на территории которого сейчас происходит вооруженный конфликт, вымарывания русской истории Украины быть не должно, подчеркивает автор. Это относится к попыткам некоторых украинцев переименовать Россию в Московию или объявить украинцем художника Казимира Малевича, поляка по происхождению.К сожалению, такая ситуация уже довольно давно складывается на Украине и постепенно захватывает весь мир, заключает издание.
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в мире, украина, россия, ссср
В мире, Украина, Россия, СССР
СМИ: Украина придумала хитрый способ повлиять на мир
TAC: новая версия украинской государственности начала захватывать западный мир
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Новая версия украинской государственности, отрицающая любую связь с Россией, захватывает международное сообщество, пишет The American Conservative
.
"После распада СССР с Украины стали поступать странные исторические нарративы. В то время как история любого народа так или иначе не лишена домыслов, постсоветская версия украинской государственности абсурдна и пропитана завистью", — говорится в статье.
Западные издания активно подхватывают все темы, связанные с "историей" Украины. Так, журнал Ukrainian Magazine утверждает, что "украинские цивилизации восходят к 4800 году до нашей эры" и что "Украина имеет тысячелетнюю историю отношений с Западной Европой", приводит примеры автор.
Несмотря на сочувствие к жителям государства, на территории которого сейчас происходит вооруженный конфликт, вымарывания русской истории Украины быть не должно, подчеркивает автор. Это относится к попыткам некоторых украинцев переименовать Россию в Московию или объявить украинцем художника Казимира Малевича, поляка по происхождению.
К сожалению, такая ситуация уже довольно давно складывается на Украине и постепенно захватывает весь мир, заключает издание.
Зеленский заявил о тысячелетней украинской государственности