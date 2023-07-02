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В Китае предупредили ЕС о расплате за действия НАТО против России - РИА Новости, 02.07.2023
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04:35 02.07.2023 (обновлено: 09:40 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/tsena-1881708488.html
В Китае предупредили ЕС о расплате за действия НАТО против России
В Китае предупредили ЕС о расплате за действия НАТО против России - РИА Новости, 02.07.2023
В Китае предупредили ЕС о расплате за действия НАТО против России
Провокации НАТО в отношении России обернутся огромной проблемой для Европы и всего мира, пишет обозреватель Жэньминь Жибао Сюй Хайюнь. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T04:35
2023-07-02T09:40
в мире
европа
россия
нато
евросоюз
германия
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Провокации НАТО в отношении России обернутся огромной проблемой для Европы и всего мира, пишет обозреватель Жэньминь Жибао Сюй Хайюнь.&quot;Украинский конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов, и их новый виток, если он затянется, утащит экономику Европы на самое дно, усугубив политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте. Тогда ЕС придется заплатить огромную цену, да и государства всего мира также пострадают от своеволия НАТО&quot;, — отметил автор.Так обозреватель прокомментировал проведение учений НАТО Air Defender 23, которые, по его мнению, стали провокацией в адрес Москвы. По словам Сюя, маневры позволили миру увидеть, что альянс застрял в петле "учения + сдерживания". Это, заключил он, несет огромный ущерб европейской безопасности и привносит нестабильность и неопределенность в мировое сообщество.Учения Air Defender 23 прошли в Германии с 12 по 23 июня. Командующий ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что маневры не направлены на провоцирование России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, европа, россия, нато, евросоюз, германия
В мире, Европа, Россия, НАТО, Евросоюз, Германия
В Китае предупредили ЕС о расплате за действия НАТО против России

Жэньминь Жибао: Евросоюз и мир могут пострадать из-за провокации НАТО в отношении России

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Провокации НАТО в отношении России обернутся огромной проблемой для Европы и всего мира, пишет обозреватель Жэньминь Жибао Сюй Хайюнь.
«

"Украинский конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов, и их новый виток, если он затянется, утащит экономику Европы на самое дно, усугубив политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте. Тогда ЕС придется заплатить огромную цену, да и государства всего мира также пострадают от своеволия НАТО", — отметил автор.

Так обозреватель прокомментировал проведение учений НАТО Air Defender 23, которые, по его мнению, стали провокацией в адрес Москвы. По словам Сюя, маневры позволили миру увидеть, что альянс застрял в петле "учения + сдерживания". Это, заключил он, несет огромный ущерб европейской безопасности и привносит нестабильность и неопределенность в мировое сообщество.
Учения Air Defender 23 прошли в Германии с 12 по 23 июня. Командующий ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что маневры не направлены на провоцирование России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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