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В Китае предупредили ЕС о расплате за действия НАТО против России

В Китае предупредили ЕС о расплате за действия НАТО против России - РИА Новости, 02.07.2023

В Китае предупредили ЕС о расплате за действия НАТО против России

Провокации НАТО в отношении России обернутся огромной проблемой для Европы и всего мира, пишет обозреватель Жэньминь Жибао Сюй Хайюнь. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T04:35

2023-07-02T04:35

2023-07-02T09:40

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европа

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нато

евросоюз

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Провокации НАТО в отношении России обернутся огромной проблемой для Европы и всего мира, пишет обозреватель Жэньминь Жибао Сюй Хайюнь."Украинский конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов, и их новый виток, если он затянется, утащит экономику Европы на самое дно, усугубив политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте. Тогда ЕС придется заплатить огромную цену, да и государства всего мира также пострадают от своеволия НАТО", — отметил автор.Так обозреватель прокомментировал проведение учений НАТО Air Defender 23, которые, по его мнению, стали провокацией в адрес Москвы. По словам Сюя, маневры позволили миру увидеть, что альянс застрял в петле "учения + сдерживания". Это, заключил он, несет огромный ущерб европейской безопасности и привносит нестабильность и неопределенность в мировое сообщество.Учения Air Defender 23 прошли в Германии с 12 по 23 июня. Командующий ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что маневры не направлены на провоцирование России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230701/zhertva-1881599877.html

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в мире, европа, россия, нато, евросоюз, германия