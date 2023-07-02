https://ria.ru/20230702/trevoga-1881712424.html
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.07.2023
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T07:34
2023-07-02T07:34
2023-07-02T09:05
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.Сигнал прозвучал около 07:20. Минувшей ночью в Киеве и области также включались сирены — с 02:21 до 03:21.Кроме того, тревогу объявляли в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Одесской областях и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230702/lantset-1881707929.html
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в мире, киев, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу