https://ria.ru/20230702/trevoga-1881706139.html

В Киеве и некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.07.2023

В Киеве и некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу

В Житомирской, Виницкой и Киевской областях, а также в Киеве объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T02:53

2023-07-02T02:53

2023-07-02T03:06

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Житомирской, Виницкой и Киевской областях, а также в Киеве объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Согласно данным онлайн-карты, в Виницкой области в она прозвучала 1.33, в Киевской области и в самой столице — с 2.21. В Житомирской области тревогу объявили в 2.29.Ранее в ночь на воскресенье воздушная тревога прозвучала в семи областях Украины, сейчас она сохраняется также в Черкасской и Кировоградской областях.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230702/obstrely-1881705856.html

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