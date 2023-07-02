https://ria.ru/20230702/titan-1881751904.html

Названа новая причина взрыва на затонувшем батискафе "Титан"

Названа новая причина взрыва на затонувшем батискафе "Титан" - РИА Новости, 02.07.2023

Названа новая причина взрыва на затонувшем батискафе "Титан"

Взрыв на "Титане" мог быть вызван крошечными трещинами в корпусе батискафа, заявил доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс в комментарии The... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T15:29

2023-07-02T15:29

2023-07-02T20:46

в мире

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Взрыв на "Титане" мог быть вызван крошечными трещинами в корпусе батискафа, заявил доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс в комментарии The Independent."Каждый раз, когда батискаф спускался к "Титанику", образовывались крошечные трещины. Они остаются небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение", — сказал он.В разговоре с Associated Press ученый добавил, что удлиненная конструкция подводной лодки в сочетании с постоянными нагрузками, с которыми сталкивался корпус на протяжении многих лет, могли способствовать взрыву."Да, композиты чрезвычайно прочны. Они очень долговечны. Но проблема в том, что они выходят из строя несколько иначе, чем другие материалы", — отметил Грэм-Джонс.Профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Рома, в свою очередь, отметил, что вытянутая форма "Титана" могла увеличить внешнее давление.Глубоководный аппарат "Титан" компании OceanGate Expeditions пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" на глубину 3,8 километра. На борту батискафа было пять человек: основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Всех их объявили погибшими. Обломки аппарата, найденные примерно в 200 метрах от "Титаника", свидетельствуют о катастрофическом взрыве, направленном внутрь.

https://ria.ru/20230629/batiskaf-1881158160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа