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Названа новая причина взрыва на затонувшем батискафе "Титан"
Названа новая причина взрыва на затонувшем батискафе "Титан" - РИА Новости, 02.07.2023
Названа новая причина взрыва на затонувшем батискафе "Титан"
Взрыв на "Титане" мог быть вызван крошечными трещинами в корпусе батискафа, заявил доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс в комментарии The... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T15:29
2023-07-02T15:29
2023-07-02T20:46
в мире
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Взрыв на "Титане" мог быть вызван крошечными трещинами в корпусе батискафа, заявил доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс в комментарии The Independent."Каждый раз, когда батискаф спускался к "Титанику", образовывались крошечные трещины. Они остаются небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение", — сказал он.В разговоре с Associated Press ученый добавил, что удлиненная конструкция подводной лодки в сочетании с постоянными нагрузками, с которыми сталкивался корпус на протяжении многих лет, могли способствовать взрыву."Да, композиты чрезвычайно прочны. Они очень долговечны. Но проблема в том, что они выходят из строя несколько иначе, чем другие материалы", — отметил Грэм-Джонс.Профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Рома, в свою очередь, отметил, что вытянутая форма "Титана" могла увеличить внешнее давление.Глубоководный аппарат "Титан" компании OceanGate Expeditions пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" на глубину 3,8 километра. На борту батискафа было пять человек: основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Всех их объявили погибшими. Обломки аппарата, найденные примерно в 200 метрах от "Титаника", свидетельствуют о катастрофическом взрыве, направленном внутрь.
https://ria.ru/20230629/batiskaf-1881158160.html
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в мире, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Названа новая причина взрыва на затонувшем батискафе "Титан"
Independent: причиной взрыва на батискафе "Титан" могли стать микротрещины от погружений
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Взрыв на "Титане" мог быть вызван крошечными трещинами в корпусе батискафа, заявил доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс в комментарии The Independent
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"Каждый раз, когда батискаф спускался к "Титанику", образовывались крошечные трещины. Они остаются небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение", — сказал он.
В разговоре с Associated Press ученый добавил, что удлиненная конструкция подводной лодки в сочетании с постоянными нагрузками, с которыми сталкивался корпус на протяжении многих лет, могли способствовать взрыву.
"Да, композиты чрезвычайно прочны. Они очень долговечны. Но проблема в том, что они выходят из строя несколько иначе, чем другие материалы", — отметил Грэм-Джонс.
Профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Рома, в свою очередь, отметил, что вытянутая форма "Титана" могла увеличить внешнее давление.
Глубоководный аппарат "Титан" компании OceanGate Expeditions пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" на глубину 3,8 километра. На борту батискафа было пять человек: основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Всех их объявили погибшими. Обломки аппарата, найденные примерно в 200 метрах от "Титаника", свидетельствуют о катастрофическом взрыве, направленном внутрь.
СМИ сообщили, что батискаф "Титан" могут частично собрать из обломков