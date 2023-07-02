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В Оренбургской области нашли тело пропавшей девочки
В Оренбургской области нашли тело пропавшей девочки - РИА Новости, 02.07.2023
В Оренбургской области нашли тело пропавшей девочки
В Оренбургской области обнаружили тело пятилетней девочки, которую несколько дней искали в Сорочинске, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T19:15
2023-07-02T19:15
2023-07-02T19:59
происшествия
сорочинск
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оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 2 июл — РИА Новости. В Оренбургской области обнаружили тело пятилетней девочки, которую несколько дней искали в Сорочинске, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале."В ходе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самара обнаружено тело ребенка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, сейчас устанавливаются причины произошедшего.Накануне управление Следственного комитета по Оренбургской области сообщило, что днем 30 июня пятилетняя девочка ушла из двора дома № 142 на улице Набережной города Сорочинска и пропала. Всего в поисках задействовали более 300 человек, в том числе следователей, полицейских, кинологов, водолазов, спасателей и волонтеров. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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происшествия, сорочинск, россия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сорочинск, Россия, Оренбургская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Оренбургской области нашли тело пропавшей девочки
СК сообщил об обнаружении тела пропавшей три дня назад пятилетней девочки из Сорочинска