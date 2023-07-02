https://ria.ru/20230702/strelba-1881716002.html

В Хорватии задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по соседям

В Хорватии задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по соседям - РИА Новости, 02.07.2023

В Хорватии задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по соседям

Полиция Хорватии задержала подозреваемого в нападении, при котором один человек погиб и несколько были ранены в городе Сисак в центральной части страны,... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T09:00

2023-07-02T09:00

2023-07-02T09:00

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БЕЛГРАД, 2 июл - РИА Новости. Полиция Хорватии задержала подозреваемого в нападении, при котором один человек погиб и несколько были ранены в городе Сисак в центральной части страны, сообщило управление полиции Сисачко-Мославачской жупании (округа). В ночь на воскресенье в районе Сисака - Канак - мужчина открыл огонь по соседям из автоматического оружия. Полиция оцепила район и подняла в воздух дроны с камерами ночного видения. Задержание произошло около 2.00 мск, очевидцы рассказали журналистам, что речь идёт о местном жителе около 60-лет, имевшем психические проблемы и говорившем соседям, что его "месяцами травят". "Мужчина, который, предположительно, связан со стрельбой на территории Сисака, задержан и доставлен в отделение полиции для уголовного расследования. При стрельбе погибла женщина 45 лет, четыре человека тяжело ранены", - сообщило правоохранительное ведомство.Пострадавшие проходят лечение в больнице города Сисак. "Медпомощь оказана ещё двум лицам, одно из которых ребенок, получившим лёгкие травмы, когда спасались бегством. При происшествии полностью сгорели два частных дома и автомобиль и частично - один дом и автомобиль", - говорится в сообщении, уточняется, что лёгкие травмы при тушении получил пожарный. Недалеко от места стрельбы и горящих объектов находится нефтеперерабатывающее предприятие, которое в последние годы не работает на полную мощность.

https://ria.ru/20230612/ubiystvo-1877638703.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хорватия