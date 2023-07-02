https://ria.ru/20230702/strelba-1881716002.html
В Хорватии задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по соседям
В Хорватии задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по соседям - РИА Новости, 02.07.2023
В Хорватии задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по соседям
Полиция Хорватии задержала подозреваемого в нападении, при котором один человек погиб и несколько были ранены в городе Сисак в центральной части страны,... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T09:00
2023-07-02T09:00
2023-07-02T09:00
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БЕЛГРАД, 2 июл - РИА Новости. Полиция Хорватии задержала подозреваемого в нападении, при котором один человек погиб и несколько были ранены в городе Сисак в центральной части страны, сообщило управление полиции Сисачко-Мославачской жупании (округа). В ночь на воскресенье в районе Сисака - Канак - мужчина открыл огонь по соседям из автоматического оружия. Полиция оцепила район и подняла в воздух дроны с камерами ночного видения. Задержание произошло около 2.00 мск, очевидцы рассказали журналистам, что речь идёт о местном жителе около 60-лет, имевшем психические проблемы и говорившем соседям, что его "месяцами травят". "Мужчина, который, предположительно, связан со стрельбой на территории Сисака, задержан и доставлен в отделение полиции для уголовного расследования. При стрельбе погибла женщина 45 лет, четыре человека тяжело ранены", - сообщило правоохранительное ведомство.Пострадавшие проходят лечение в больнице города Сисак. "Медпомощь оказана ещё двум лицам, одно из которых ребенок, получившим лёгкие травмы, когда спасались бегством. При происшествии полностью сгорели два частных дома и автомобиль и частично - один дом и автомобиль", - говорится в сообщении, уточняется, что лёгкие травмы при тушении получил пожарный. Недалеко от места стрельбы и горящих объектов находится нефтеперерабатывающее предприятие, которое в последние годы не работает на полную мощность.
https://ria.ru/20230612/ubiystvo-1877638703.html
https://ria.ru/20221223/strelba-1840908902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, хорватия
В Хорватии задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по соседям
Полиция Хорватии задержала мужчину, застрелившего женщину и ранившего еще четырех человек
БЕЛГРАД, 2 июл - РИА Новости.
Полиция Хорватии задержала подозреваемого в нападении, при котором один человек погиб и несколько были ранены в городе Сисак в центральной части страны, сообщило управление полиции
Сисачко-Мославачской жупании (округа).
В ночь на воскресенье в районе Сисака - Канак - мужчина открыл огонь
по соседям из автоматического оружия. Полиция оцепила район и подняла в воздух дроны с камерами ночного видения.
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Задержание произошло около 2.00 мск, очевидцы рассказали журналистам, что речь идёт о местном жителе около 60-лет, имевшем психические проблемы и говорившем соседям, что его "месяцами травят".
«
"Мужчина, который, предположительно, связан со стрельбой на территории Сисака, задержан и доставлен в отделение полиции для уголовного расследования. При стрельбе погибла женщина 45 лет, четыре человека тяжело ранены", - сообщило правоохранительное ведомство.
Пострадавшие проходят лечение в больнице города Сисак.
"Медпомощь оказана ещё двум лицам, одно из которых ребенок, получившим лёгкие травмы, когда спасались бегством. При происшествии полностью сгорели два частных дома и автомобиль и частично - один дом и автомобиль", - говорится в сообщении, уточняется, что лёгкие травмы при тушении получил пожарный.
Недалеко от места стрельбы и горящих объектов находится нефтеперерабатывающее предприятие, которое в последние годы не работает на полную мощность.
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