Киев оправдал низкие темпы наступления успехами России в воздухе
Глава офиса Зеленского Ермак оправдал низкие темпы наступления успехами России в воздухе
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции
Ударный вертолет Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале попытался оправдать низкие темпы наступления украинских войск преимуществом РФ в воздухе и снова стал выпрашивать самолеты F-16.
Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что его "бесят" слова о том, что контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидали лидеры западных стран.
"Множество мин и преимущество врага в воздухе... Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах, а также о важности жизни каждого нашего воина", - написал Ермак в своем телеграм-канале.
Ермак снова стал выпрашивать истребители F-16 и дальнобойное оружие, "чтобы ускорить эти процессы".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что истребители F-16, поставки которых ожидают от НАТО в Киеве, будут гореть так же, как горят на Украине танки Leopard.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе. На этой неделе Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.