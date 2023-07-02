https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881788689.html

Киев оправдал низкие темпы наступления успехами России в воздухе

Киев оправдал низкие темпы наступления успехами России в воздухе - РИА Новости, 02.07.2023

Киев оправдал низкие темпы наступления успехами России в воздухе

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале попытался оправдать низкие темпы наступления украинских войск преимуществом РФ в воздухе и РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T21:53

2023-07-02T21:53

2023-07-02T21:53

специальная военная операция на украине

киев

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владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале попытался оправдать низкие темпы наступления украинских войск преимуществом РФ в воздухе и снова стал выпрашивать самолеты F-16. Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что его "бесят" слова о том, что контрнаступление Украины продвигается медленнее, чем ожидали лидеры западных стран. "Множество мин и преимущество врага в воздухе... Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах, а также о важности жизни каждого нашего воина", - написал Ермак в своем телеграм-канале. Ермак снова стал выпрашивать истребители F-16 и дальнобойное оружие, "чтобы ускорить эти процессы". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что истребители F-16, поставки которых ожидают от НАТО в Киеве, будут гореть так же, как горят на Украине танки Leopard. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе. На этой неделе Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

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