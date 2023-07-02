https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881709922.html
Танкисты двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром
Танкисты двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 02.07.2023
Танкисты двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром
Танкисты 200-й бригады Южной группировки войск в течение двух суток уничтожают украинские бронегруппы на подступах к российским позициям под Соледаром,... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T05:05
2023-07-02T05:05
2023-07-02T09:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
южный военный округ
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875761420_0:373:2977:2047_1920x0_80_0_0_e13c3d4f5386e7dfe5821e1df9fecbe8.jpg
СОЛЕДАР (ДНР), 2 июл — РИА Новости. Танкисты 200-й бригады Южной группировки войск в течение двух суток уничтожают украинские бронегруппы на подступах к российским позициям под Соледаром, рассказал РИА Новости командир разведроты ЮВО."В этом направлении противник в течение двух суток предпринимает попытки вклиниться в нашу оборону мелкими группами на бронетехнике, периодически с поддержкой танка", — сказал он.По словам собеседника агентства, украинская сторона привозит на бронетехнике личный состав и на ней же забирает раненых. Когда машины подъезжают к передовым позициям, российские артиллеристы открывают по ним огонь. "Работали сейчас по отходящему противнику, на одном из направлений противник бежал, и мы его сопровождали огнем из танка с закрытых огневых позиций", — сказал, в свою очередь, командир танкового подразделения. При этом, добавил он, украинские военные пытаются занять новые позиции на другом участке Артемовского направления. Артиллеристы уже получили новые координаты, отметил он."На данный момент неактуально выезжать напрямую, у нас есть свои засады, из которых мы работаем", — сказал командир. Как заявили накануне в Минобороны, за сутки Южная группировка войск отразила на Донецком направлении 15 атак ВСУ, уничтожив не менее 265 украинских военнослужащих, танк, две БМП и еще десяток различных образцов техники.
https://ria.ru/20230702/artilleriya-1881709568.html
https://ria.ru/20230702/lantset-1881707929.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875761420_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_2c36f1932c96a7959a6105c091e6723c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, южный военный округ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Южный военный округ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Танкисты двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром
Российские танкисты двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром
СОЛЕДАР (ДНР), 2 июл — РИА Новости. Танкисты 200-й бригады Южной группировки войск в течение двух суток уничтожают украинские бронегруппы на подступах к российским позициям под Соледаром, рассказал РИА Новости командир разведроты ЮВО.
"В этом направлении противник в течение двух суток предпринимает попытки вклиниться в нашу оборону мелкими группами на бронетехнике, периодически с поддержкой танка", — сказал он.
По словам собеседника агентства, украинская сторона привозит на бронетехнике личный состав и на ней же забирает раненых. Когда машины подъезжают к передовым позициям, российские артиллеристы открывают по ним огонь.
"Работали сейчас по отходящему противнику, на одном из направлений противник бежал, и мы его сопровождали огнем из танка с закрытых огневых позиций", — сказал, в свою очередь, командир танкового подразделения.
Российские артиллеристы уничтожили украинский Starlink под Артемовском
При этом, добавил он, украинские военные пытаются занять новые позиции на другом участке Артемовского направления. Артиллеристы уже получили новые координаты, отметил он.
"На данный момент неактуально выезжать напрямую, у нас есть свои засады, из которых мы работаем", — сказал командир.
Как заявили накануне в Минобороны, за сутки Южная группировка войск отразила на Донецком направлении 15 атак ВСУ, уничтожив не менее 265 украинских военнослужащих, танк, две БМП и еще десяток различных образцов техники.
В Киеве пожаловались на нехватку оружия для борьбы с "Ланцетами"