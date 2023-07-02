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Танкисты двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 02.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 02.07.2023 (обновлено: 09:24 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881709922.html
Танкисты двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром
Танкисты двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 02.07.2023
Танкисты двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром
Танкисты 200-й бригады Южной группировки войск в течение​ двух суток уничтожают украинские бронегруппы на подступах к российским позициям под Соледаром,​... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T05:05
2023-07-02T09:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
южный военный округ
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СОЛЕДАР (ДНР), 2 июл — РИА Новости. Танкисты 200-й бригады Южной группировки войск в течение​ двух суток уничтожают украинские бронегруппы на подступах к российским позициям под Соледаром,​ рассказал РИА Новости командир разведроты ЮВО."В этом направлении противник в течение двух суток предпринимает попытки вклиниться в нашу оборону мелкими группами на бронетехнике, периодически с поддержкой танка", — сказал он.По словам собеседника агентства, украинская сторона привозит на бронетехнике личный состав и на ней же забирает раненых. Когда машины подъезжают к передовым позициям, российские артиллеристы открывают по ним огонь. "Работали сейчас по отходящему противнику, на одном из направлений противник бежал, и мы его сопровождали огнем из танка с закрытых огневых позиций", — сказал, в свою очередь, командир танкового подразделения. При этом, добавил он, украинские военные пытаются занять новые позиции на другом участке Артемовского направления. Артиллеристы уже получили новые координаты, отметил он."На данный момент неактуально выезжать напрямую, у нас есть свои засады, из которых мы работаем", — сказал командир. Как заявили накануне в Минобороны, за сутки Южная группировка войск отразила на Донецком направлении 15 атак ВСУ, уничтожив не менее 265 украинских военнослужащих, танк, две БМП и еще десяток различных образцов техники.
https://ria.ru/20230702/artilleriya-1881709568.html
https://ria.ru/20230702/lantset-1881707929.html
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россия
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, южный военный округ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Южный военный округ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Танкисты двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром

Российские танкисты двое суток уничтожают бронегруппы ВСУ под Соледаром

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-90-М "Прорыв"
Танк Т-90-М Прорыв - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
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Танк Т-90-М "Прорыв" . Архивное фото
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СОЛЕДАР (ДНР), 2 июл — РИА Новости. Танкисты 200-й бригады Южной группировки войск в течение​ двух суток уничтожают украинские бронегруппы на подступах к российским позициям под Соледаром,​ рассказал РИА Новости командир разведроты ЮВО.
"В этом направлении противник в течение двух суток предпринимает попытки вклиниться в нашу оборону мелкими группами на бронетехнике, периодически с поддержкой танка", — сказал он.
По словам собеседника агентства, украинская сторона привозит на бронетехнике личный состав и на ней же забирает раненых. Когда машины подъезжают к передовым позициям, российские артиллеристы открывают по ним огонь.
"Работали сейчас по отходящему противнику, на одном из направлений противник бежал, и мы его сопровождали огнем из танка с закрытых огневых позиций", — сказал, в свою очередь, командир танкового подразделения.
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При этом, добавил он, украинские военные пытаются занять новые позиции на другом участке Артемовского направления. Артиллеристы уже получили новые координаты, отметил он.
"На данный момент неактуально выезжать напрямую, у нас есть свои засады, из которых мы работаем", — сказал командир.
Как заявили накануне в Минобороны, за сутки Южная группировка войск отразила на Донецком направлении 15 атак ВСУ, уничтожив не менее 265 украинских военнослужащих, танк, две БМП и еще десяток различных образцов техники.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияЮжный военный округВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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