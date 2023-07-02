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Рогов заявил о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления - РИА Новости, 02.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:00 02.07.2023 (обновлено: 10:41 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881709298.html
Рогов заявил о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления
Рогов заявил о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления - РИА Новости, 02.07.2023
Рогов заявил о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления
Украинские войска готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления в Запорожской области, заявил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T05:00
2023-07-02T10:41
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Украинские войска готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления в Запорожской области, заявил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.&quot;Оно может начаться со дня на день, в любой момент. Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил&quot;, — сказал он.По словам Рогова, противник может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа."За последние четыре недели проведено максимальное количество разведок боем, вариантов наступления, прорывов, изучения нашей реакции и взаимодействия подразделений, плюс регулярно идут обстрелы наших тылов с целью поразить инфраструктурные объекты — мосты, транспортные узлы, штабные подразделения, склады с техникой и боеприпасами, аэродромы", — перечислил собеседник агентства.С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
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киев, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов заявил о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления

Рогов заявил о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления в Запорожской области

© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские солдаты ремонтируют немецкий танк "Леопард-2"
 Украинские солдаты ремонтируют немецкий танк Леопард-2 - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские солдаты ремонтируют немецкий танк "Леопард-2". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Украинские войска готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления в Запорожской области, заявил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"Оно может начаться со дня на день, в любой момент. Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил", — сказал он.

По словам Рогова, противник может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.
"За последние четыре недели проведено максимальное количество разведок боем, вариантов наступления, прорывов, изучения нашей реакции и взаимодействия подразделений, плюс регулярно идут обстрелы наших тылов с целью поразить инфраструктурные объекты — мосты, транспортные узлы, штабные подразделения, склады с техникой и боеприпасами, аэродромы", — перечислил собеседник агентства.
С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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