https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881709298.html

Рогов заявил о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления

Рогов заявил о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления - РИА Новости, 02.07.2023

Рогов заявил о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления

Украинские войска готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления в Запорожской области, заявил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T05:00

2023-07-02T05:00

2023-07-02T10:41

специальная военная операция на украине

киев

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Украинские войска готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления в Запорожской области, заявил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Оно может начаться со дня на день, в любой момент. Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил", — сказал он.По словам Рогова, противник может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа."За последние четыре недели проведено максимальное количество разведок боем, вариантов наступления, прорывов, изучения нашей реакции и взаимодействия подразделений, плюс регулярно идут обстрелы наших тылов с целью поразить инфраструктурные объекты — мосты, транспортные узлы, штабные подразделения, склады с техникой и боеприпасами, аэродромы", — перечислил собеседник агентства.С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230702/lantset-1881707929.html

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киев, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность