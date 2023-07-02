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"Ничего хорошего не будет". Экс-советник Кучмы дал важный совет украинцам

"Ничего хорошего не будет". Экс-советник Кучмы дал важный совет украинцам - РИА Новости, 02.07.2023

"Ничего хорошего не будет". Экс-советник Кучмы дал важный совет украинцам

Жителям Украины следует летом уехать из страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T16:39

2023-07-02T16:39

2023-07-02T17:33

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Жителям Украины следует летом уехать из страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Ничего хорошего не будет. Сейчас лето впереди — адаптируйтесь. Лето пробежит быстро, осень страшная будет", — сказал он.Соскин также оценил перспективы контрнаступления украинской армии. По его мнению, ВСУ не добьются успехов, поскольку "наступать им нечем — нет ни самолетов, ни ракет, ни кассетных зарядов, ни даже ударных беспилотников".Зеленскому, отметил экс-советник, необходимо подписать с Россией соглашение о прекращении огня, заключить перемирие и начать готовить Украину к новым президентским выборам.С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html

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в мире, украина, россия, олег соскин, youtube, вооруженные силы украины, нато