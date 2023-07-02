https://ria.ru/20230702/sobaka-1881783676.html
В Краснодаре ищут спасшую мальчика собаку, чтобы подарить ей дом
В Краснодаре ищут спасшую мальчика собаку, чтобы подарить ей дом - РИА Новости, 02.07.2023
В Краснодаре ищут спасшую мальчика собаку, чтобы подарить ей дом
Собака спасла мальчика, потерявшего сознание на улице в Краснодаре, а затем пропала, волонтеры ищут животное, чтобы подлечить его, найти ему хозяина и дом,... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T20:27
2023-07-02T20:27
2023-07-02T21:25
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КРАСНОДАР, 2 июл — РИА Новости. Собака спасла мальчика, потерявшего сознание на улице в Краснодаре, а затем пропала, волонтеры ищут животное, чтобы подлечить его, найти ему хозяина и дом, рассказала РИА Новости одна из организаторов поиска, волонтер Яна Мальцева. По словам девушки, собака на протяжении четырех лет проживала на территории базы на улице Тепличной в Краснодаре. Ее часто видели во дворах близлежащих многоэтажек — животное провожало работников базы до дома. Сотрудники организации очень любят дворняжку, добавила Мальцева. "Рано утром 17 июня мальчик лет 12 потерял сознание и упал на дорогу. Собака, увидев его начала громко лаять и разбудила женщину в доме напротив. Она вызвала скорую. Мальчика госпитализировали", — рассказала Мальцева. Когда девушка узнала эту историю, то решила помочь найти животному дом и хозяина. Но через несколько дней собака пропала. Теперь ее ищут волонтеры и директор базы, за информацию о местонахождении собаки он предлагает денежное вознаграждение. Уточняется, что животное имеет черный окрас и передвигается только на трех лапах, так как у него диагностировали пироплазмоз. Заболевание долго лечили, но что-то пошло не так с катетером, лапа загнила, теперь животное хромает. У собаки также затруднено дыхание. Ей требуется лечение, добавила волонтер. "Все поиски для того, чтобы у собаки был дом. Я уже нашла в Москве женщину-куратора, которая согласилась взять животное к себе. Осталось найти собаку", — заключила собеседница агентства.
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краснодар, москва, общество
Хорошие новости, Краснодар, Москва, Общество
В Краснодаре ищут спасшую мальчика собаку, чтобы подарить ей дом
В Краснодаре ищут спасшую мальчика бездомную собаку, чтобы вылечить ее и подарить дом
КРАСНОДАР, 2 июл — РИА Новости. Собака спасла мальчика, потерявшего сознание на улице в Краснодаре, а затем пропала, волонтеры ищут животное, чтобы подлечить его, найти ему хозяина и дом, рассказала РИА Новости одна из организаторов поиска, волонтер Яна Мальцева.
По словам девушки, собака на протяжении четырех лет проживала на территории базы на улице Тепличной в Краснодаре. Ее часто видели во дворах близлежащих многоэтажек — животное провожало работников базы до дома. Сотрудники организации очень любят дворняжку, добавила Мальцева.
"Рано утром 17 июня мальчик лет 12 потерял сознание и упал на дорогу. Собака, увидев его начала громко лаять и разбудила женщину в доме напротив. Она вызвала скорую. Мальчика госпитализировали", — рассказала Мальцева.
Когда девушка узнала эту историю, то решила помочь найти животному дом и хозяина. Но через несколько дней собака пропала. Теперь ее ищут волонтеры и директор базы, за информацию о местонахождении собаки он предлагает денежное вознаграждение.
Уточняется, что животное имеет черный окрас и передвигается только на трех лапах, так как у него диагностировали пироплазмоз. Заболевание долго лечили, но что-то пошло не так с катетером, лапа загнила, теперь животное хромает. У собаки также затруднено дыхание. Ей требуется лечение, добавила волонтер.
"Все поиски для того, чтобы у собаки был дом. Я уже нашла в Москве
женщину-куратора, которая согласилась взять животное к себе. Осталось найти собаку", — заключила собеседница агентства.
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