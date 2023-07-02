https://ria.ru/20230702/sobaka-1881783676.html

В Краснодаре ищут спасшую мальчика собаку, чтобы подарить ей дом

В Краснодаре ищут спасшую мальчика собаку, чтобы подарить ей дом - РИА Новости, 02.07.2023

В Краснодаре ищут спасшую мальчика собаку, чтобы подарить ей дом

Собака спасла мальчика, потерявшего сознание на улице в Краснодаре, а затем пропала, волонтеры ищут животное, чтобы подлечить его, найти ему хозяина и дом,... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T20:27

2023-07-02T20:27

2023-07-02T21:25

хорошие новости

краснодар

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584994776_0:0:3375:1898_1920x0_80_0_0_1b1842cf0874486dfbb09d9fe79823a7.jpg

КРАСНОДАР, 2 июл — РИА Новости. Собака спасла мальчика, потерявшего сознание на улице в Краснодаре, а затем пропала, волонтеры ищут животное, чтобы подлечить его, найти ему хозяина и дом, рассказала РИА Новости одна из организаторов поиска, волонтер Яна Мальцева. По словам девушки, собака на протяжении четырех лет проживала на территории базы на улице Тепличной в Краснодаре. Ее часто видели во дворах близлежащих многоэтажек — животное провожало работников базы до дома. Сотрудники организации очень любят дворняжку, добавила Мальцева. "Рано утром 17 июня мальчик лет 12 потерял сознание и упал на дорогу. Собака, увидев его начала громко лаять и разбудила женщину в доме напротив. Она вызвала скорую. Мальчика госпитализировали", — рассказала Мальцева. Когда девушка узнала эту историю, то решила помочь найти животному дом и хозяина. Но через несколько дней собака пропала. Теперь ее ищут волонтеры и директор базы, за информацию о местонахождении собаки он предлагает денежное вознаграждение. Уточняется, что животное имеет черный окрас и передвигается только на трех лапах, так как у него диагностировали пироплазмоз. Заболевание долго лечили, но что-то пошло не так с катетером, лапа загнила, теперь животное хромает. У собаки также затруднено дыхание. Ей требуется лечение, добавила волонтер. "Все поиски для того, чтобы у собаки был дом. Я уже нашла в Москве женщину-куратора, которая согласилась взять животное к себе. Осталось найти собаку", — заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20230531/sobaka-1875359302.html

краснодар

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, москва, общество