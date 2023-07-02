https://ria.ru/20230702/shvetsiya-1881776975.html

Швеция усилит меры безопасности после провокации с сожжением Корана

Швеция усилит меры безопасности после провокации с сожжением Корана - РИА Новости, 02.07.2023

Швеция усилит меры безопасности после провокации с сожжением Корана

Министерство иностранных дел Швеции заявило, что после акции с сожжением Корана в стране будут усилены контроль за безопасностью и пограничный контроль, следует РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T19:14

2023-07-02T19:14

2023-07-02T19:14

в мире

швеция

россия

стокгольм (город)

ахмед абуль гейт

владимир путин

лига арабских государств

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Швеции заявило, что после акции с сожжением Корана в стране будут усилены контроль за безопасностью и пограничный контроль, следует из статьи ведомства. "В мае этого года правительство решило вновь ввести пограничный контроль. Мы четко определили причины этого решения: в первую очередь оно было обусловлено повышенной угрозой для Швеции, связанной с такими событиями, как предыдущие демонстрации, на которых сжигались Кораны... Министерство юстиции было проинформировано о том, как полицейское управление Швеции организует контроль на внутренних границах Швеции в свете последних событий, связанных с демонстрацией в центре Стокгольма в прошлую среду", - отмечается в статье МИД Швеции на официальном сайте правительства. Как отмечается, полицейское управление Швеции вносит необходимые коррективы в меры контроля и усиливает взаимодействие с другими соответствующими органами для устранения угрозы. В статье подчеркивается, что свобода слова в Швеции охраняется законом, но правительство страны не поддерживает "каждое высказанное мнение". "Общественные собрания, которые являются вполне законными, также могут быть противоречивыми и оскорбительными. Демонстрации, подобные той, что прошла в среду, являются именно такими. Кроме того, они имеют серьезные последствия для внутренней безопасности Швеции", - заявляет ведомство. Как отмечается, сейчас в Швеции существует риск возникновения новых угроз. Ведомство подчеркивает, что в Швецию "часто приезжают из других стран" лица, которые инициируют подобные демонстрации, а также "лица, готовые применить крайнее насилие в ответ". "Швеция чрезвычайно серьезно относится к угрозам своей свободе, безопасности и спокойствию. По этой причине наши власти сейчас наращивают свои усилия по предотвращению и устранению любых новых угроз", - говорится в статье. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.

https://ria.ru/20230630/koran-1881556290.html

https://ria.ru/20230629/koran-1881290587.html

https://ria.ru/20230629/sovfed-1881199906.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швеция, россия, стокгольм (город), ахмед абуль гейт, владимир путин, лига арабских государств