https://ria.ru/20230702/shvetsiya-1881776975.html
Швеция усилит меры безопасности после провокации с сожжением Корана
Швеция усилит меры безопасности после провокации с сожжением Корана - РИА Новости, 02.07.2023
Швеция усилит меры безопасности после провокации с сожжением Корана
Министерство иностранных дел Швеции заявило, что после акции с сожжением Корана в стране будут усилены контроль за безопасностью и пограничный контроль, следует РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T19:14
2023-07-02T19:14
2023-07-02T19:14
в мире
швеция
россия
стокгольм (город)
ахмед абуль гейт
владимир путин
лига арабских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Швеции заявило, что после акции с сожжением Корана в стране будут усилены контроль за безопасностью и пограничный контроль, следует из статьи ведомства. "В мае этого года правительство решило вновь ввести пограничный контроль. Мы четко определили причины этого решения: в первую очередь оно было обусловлено повышенной угрозой для Швеции, связанной с такими событиями, как предыдущие демонстрации, на которых сжигались Кораны... Министерство юстиции было проинформировано о том, как полицейское управление Швеции организует контроль на внутренних границах Швеции в свете последних событий, связанных с демонстрацией в центре Стокгольма в прошлую среду", - отмечается в статье МИД Швеции на официальном сайте правительства. Как отмечается, полицейское управление Швеции вносит необходимые коррективы в меры контроля и усиливает взаимодействие с другими соответствующими органами для устранения угрозы. В статье подчеркивается, что свобода слова в Швеции охраняется законом, но правительство страны не поддерживает "каждое высказанное мнение". "Общественные собрания, которые являются вполне законными, также могут быть противоречивыми и оскорбительными. Демонстрации, подобные той, что прошла в среду, являются именно такими. Кроме того, они имеют серьезные последствия для внутренней безопасности Швеции", - заявляет ведомство. Как отмечается, сейчас в Швеции существует риск возникновения новых угроз. Ведомство подчеркивает, что в Швецию "часто приезжают из других стран" лица, которые инициируют подобные демонстрации, а также "лица, готовые применить крайнее насилие в ответ". "Швеция чрезвычайно серьезно относится к угрозам своей свободе, безопасности и спокойствию. По этой причине наши власти сейчас наращивают свои усилия по предотвращению и устранению любых новых угроз", - говорится в статье. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
https://ria.ru/20230630/koran-1881556290.html
https://ria.ru/20230629/koran-1881290587.html
https://ria.ru/20230629/sovfed-1881199906.html
швеция
россия
стокгольм (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, россия, стокгольм (город), ахмед абуль гейт, владимир путин, лига арабских государств
В мире, Швеция, Россия, Стокгольм (город), Ахмед Абуль Гейт, Владимир Путин, Лига арабских государств
Швеция усилит меры безопасности после провокации с сожжением Корана
МИД Швеции: в стране усилят пограничный контроль после инцидента с сожжением Корана
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Швеции заявило, что после акции с сожжением Корана в стране будут усилены контроль за безопасностью и пограничный контроль, следует из статьи ведомства.
"В мае этого года правительство решило вновь ввести пограничный контроль. Мы четко определили причины этого решения: в первую очередь оно было обусловлено повышенной угрозой для Швеции, связанной с такими событиями, как предыдущие демонстрации, на которых сжигались Кораны... Министерство юстиции было проинформировано о том, как полицейское управление Швеции организует контроль на внутренних границах Швеции в свете последних событий, связанных с демонстрацией в центре Стокгольма
в прошлую среду", - отмечается в статье МИД Швеции на официальном сайте правительства.
В Багдаде тысячи иракцев вышли на акцию против сожжения Корана в Швеции
Как отмечается, полицейское управление Швеции вносит необходимые коррективы в меры контроля и усиливает взаимодействие с другими соответствующими органами для устранения угрозы.
В статье подчеркивается, что свобода слова в Швеции охраняется законом, но правительство страны не поддерживает "каждое высказанное мнение".
"Общественные собрания, которые являются вполне законными, также могут быть противоречивыми и оскорбительными. Демонстрации, подобные той, что прошла в среду, являются именно такими. Кроме того, они имеют серьезные последствия для внутренней безопасности Швеции", - заявляет ведомство.
Как отмечается, сейчас в Швеции существует риск возникновения новых угроз. Ведомство подчеркивает, что в Швецию "часто приезжают из других стран" лица, которые инициируют подобные демонстрации, а также "лица, готовые применить крайнее насилие в ответ".
Российские муфтии назвали безумием сожжение Корана в Швеции
"Швеция чрезвычайно серьезно относится к угрозам своей свободе, безопасности и спокойствию. По этой причине наши власти сейчас наращивают свои усилия по предотвращению и устранению любых новых угроз", - говорится в статье.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак
потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде
. Произошедшее также осудили Алжир
, Афганистан
, Египет
, Индонезия
, Ливан
, Сирия
, Турция
, Узбекистан
, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ
) Ахмед Абуль Гейт
и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании
и ОАЭ
вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России
заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин
в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте
заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
В Совфеде призвали парламенты мира осудить сожжение Корана в Швеции