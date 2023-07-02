https://ria.ru/20230702/sheremetevo-1881790163.html

Источник сообщил о сбое системы обработки багажа в Шереметьево

Источник сообщил о сбое системы обработки багажа в Шереметьево - РИА Новости, 02.07.2023

Источник сообщил о сбое системы обработки багажа в Шереметьево

Сбой системы обработки багажа произошел в воскресенье в терминалах B и C московского аэропорта "Шереметьево", сообщил РИА Новости источник в одной из... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T22:07

2023-07-02T22:07

2023-07-02T22:44

туризм

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сбой системы обработки багажа произошел в воскресенье в терминалах B и C московского аэропорта "Шереметьево", сообщил РИА Новости источник в одной из авиакомпаний. На этой неделе ранее уже был сбой в системе обработки багажа в "Шереметьево". "В терминалах B и C сбой системы обработки багажа с 17.50, коснулось всех авиакомпаний, вылетающих из этих терминалов", - сказал собеседник агентства. По его данным, по всем авиакомпаниям задержана отправка в место назначения 600 мест багажа. "Отправка планируется последними рейсами", - добавил источник.

https://ria.ru/20230630/putevki-1881337309.html

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2023

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шереметьево (аэропорт), общество