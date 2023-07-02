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Новое развлечение для россиян: гид по китайским сериалам - РИА Новости, 02.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 02.07.2023 (обновлено: 08:03 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/serialy-1881170015.html
Новое развлечение для россиян: гид по китайским сериалам
Новое развлечение для россиян: гид по китайским сериалам - РИА Новости, 02.07.2023
Новое развлечение для россиян: гид по китайским сериалам
Нет экшена, крови и откровенных интимных сцен — но у китайских дорам миллионы поклонников по всему миру, и Россия не исключение. Почему они так привлекательны — РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T08:00
2023-07-02T08:03
культура
китай
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Нет экшена, крови и откровенных интимных сцен — но у китайских дорам миллионы поклонников по всему миру, и Россия не исключение. Почему они так привлекательны — в материале РИА Новости. Сказки с привкусом Конфуция: национальные фишкиДорамами (азиатское произношение английского drama) называют сериалы из Китая, Японии, Южной Кореи и других стран региона. Фильмы из Поднебесной полюбились всему миру за их яркий национальный колорит. &quot;Главные особенности исторических дорам с элементами фэнтези — красивая картинка и захватывающий сюжет. Истории любви, предательства, ненависти — все это очень интригует наших зрителей&quot;, — рассказывает Руслан Аланов, представитель студии East Dream, которая занимается переводом китайских сериалов на русский.Почти в каждом проекте упоминается великий философ, или героя сравнивают с мудрецами древности. И все истории оптимистичны. Даже в мрачных найдется место чему-то доброму и приятному, что заставит улыбаться. &quot;Это развлекательный жанр, поэтому там простой язык. У китайцев — фэнтези, приключения и исторические. У корейцев — романтическая комедия, драма, триллеры и детективы&quot;, — уточняет филолог-лингвист, старший преподаватель корейского языка в АНО ДО &quot;Институт восточной культуры&quot; Екатерина Смолякова.Пассивность и игра: как смотреть дорамыВ азиатских сериалах нет выброса адреналина, как в голливудских боевиках, напряжения, как в японских хоррорах, и сложных сюжетных линий, как в британских детективах. Китайские режиссеры не особо соблюдают единство стиля: пафосная и красивая сцена может смениться крайне нелепой и по-детски смешной. Для европейского зрителя это не очень привычно. &quot;Нужно напрочь забыть о физике, ведь, по представлению тех, кто снимает дорамы, в особенности с элементами фэнтези, люди в стародавние времена летали, применяли магию и так далее&quot;, — отмечает Асланов.Есть сложности и с запоминанием героев. Например, в "Основателе темного пути" по роману Мосян Тонсю у персонажей, даже второстепенных, по три имени. Но все это не так уж важно.Фанаты жанра не рекомендуют новичкам читать их форумы, ведь там обсуждаются довольно специфические темы. Начать стоит с простых сериалов, таких как "Моя дорогая леди". Кроме того, любители китайских дорам рекомендуют заглядывать в спойлеры — так сюжет будет понятнее. О насилии и алкоголе: можно ли смотреть с детьмиКитайские дорамы можно смотреть всей семьей, заверила педагог-психолог, ассистент в РГПУ имени А. И. Герцена Валерия Мохнина.&quot;Есть целое направление семейных дорам, в которых преобладает позитив, иногда с легкой ноткой драмы. Там много юмора и теплых моментов&quot;, — уточняет эксперт.И все-таки обращайте внимание на возрастной ценз. Для просмотра с детьми Алсанов советует фэнтези.&quot;Это хорошая сказка. Бывают и жесткие баталии, но нет такого, чтобы отлетали конечности и море крови&quot;, — говорит он.При этом стоит учитывать культурные различия. Например, в китайских дорамах часто употребляют алкоголь. Поэтому нелишне рассказать детям о вреде спиртного. В Китае секса нет: как снимают интимные сценыЭротических сцен в китайских дорамах не бывает. &quot;Просто лежат муж и жена в постели — одетые, а в следующей серии у них уже ребенок. Никакого оголения, персонаж даже в бане не раздевается&quot;, — подчеркивает Асланов.Максимальный уровень обнажения для женщин — грудь, для мужчин — живот. Поцелуи также не всегда "взрослые" — герои могут просто прилипнуть губами друг к другу. Сцены смерти и болезни такие же щадящие и красивые. Очень частый прием в дорамах — кашель с кровью, если герой отравлен или болен. Агонию показывают кратко — если умирающему обязательно нужно сказать что-то для развития сюжета.Красота картинки: какие дорамы смотреть для наслажденияБесспорное достоинство китайских дорам — красивая картинка.Особенно это характерно для костюмных сериалов жанра сянься — это истории о приключениях китайских божеств. &quot;Есть несколько дорам с любовной линией, сражениями, красочными костюмами и захватывающим сюжетом. Это &quot;Три жизни, три мира: десять миль персиковых цветков&quot;, &quot;Путь пробуждения&quot;, &quot;Любовь, потерянная во времени&quot;, &quot;Радость жизни&quot;, &quot;Разлука между Орхидеей и Демоном&quot;, &quot;Генерал и я&quot;, &quot;Какая сегодня ночь!&quot;, &quot;Дочь Пламени&quot;, — перечисляет Асланов.Графика не всегда на хорошем уровне. Но это компенсируется костюмами, игрой актеров и колоритом.
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Роман Харрасов
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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китай, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Китай, Кино и сериалы, что посмотреть

Новое развлечение для россиян: гид по китайским сериалам

© Tencent Penguin Pictures, New Style Media (2019)Кадр из сериала "Неукротимый: Повелитель Чэньцин"
Кадр из сериала Неукротимый: Повелитель Чэньцин
© Tencent Penguin Pictures, New Style Media (2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Нет экшена, крови и откровенных интимных сцен — но у китайских дорам миллионы поклонников по всему миру, и Россия не исключение. Почему они так привлекательны — в материале РИА Новости.
© Shanghai Croton Culture Media Co (2017)Кадр из сериала "Три жизни, три мира: Десять миль персиковых цветков"
Кадр из сериала Три жизни, три мира: Десять миль персиковых цветков
© Shanghai Croton Culture Media Co (2017)
Кадр из сериала "Три жизни, три мира: Десять миль персиковых цветков"

Сказки с привкусом Конфуция: национальные фишки

Дорамами (азиатское произношение английского drama) называют сериалы из Китая, Японии, Южной Кореи и других стран региона. Фильмы из Поднебесной полюбились всему миру за их яркий национальный колорит.
«

"Главные особенности исторических дорам с элементами фэнтези красивая картинка и захватывающий сюжет. Истории любви, предательства, ненависти все это очень интригует наших зрителей", рассказывает Руслан Аланов, представитель студии East Dream, которая занимается переводом китайских сериалов на русский.

Почти в каждом проекте упоминается великий философ, или героя сравнивают с мудрецами древности.
© Joy Media (2017)Кадр из сериала "Генерал и я"
Кадр из сериала Генерал и я
© Joy Media (2017)
Кадр из сериала "Генерал и я"
И все истории оптимистичны. Даже в мрачных найдется место чему-то доброму и приятному, что заставит улыбаться.
«

"Это развлекательный жанр, поэтому там простой язык. У китайцев фэнтези, приключения и исторические. У корейцев романтическая комедия, драма, триллеры и детективы", уточняет филолог-лингвист, старший преподаватель корейского языка в АНО ДО "Институт восточной культуры" Екатерина Смолякова.

© Joy Media (2017)Кадр из сериала "Генерал и я"
Кадр из сериала Генерал и я
© Joy Media (2017)
Кадр из сериала "Генерал и я"

Пассивность и игра: как смотреть дорамы

В азиатских сериалах нет выброса адреналина, как в голливудских боевиках, напряжения, как в японских хоррорах, и сложных сюжетных линий, как в британских детективах.
© Tencent Penguin Pictures, Drama Apple (2020)Кадр из сериала "Какая сегодня ночь!"
Кадр из сериала Какая сегодня ночь!
© Tencent Penguin Pictures, Drama Apple (2020)
Кадр из сериала "Какая сегодня ночь!"
Китайские режиссеры не особо соблюдают единство стиля: пафосная и красивая сцена может смениться крайне нелепой и по-детски смешной. Для европейского зрителя это не очень привычно.
«

"Нужно напрочь забыть о физике, ведь, по представлению тех, кто снимает дорамы, в особенности с элементами фэнтези, люди в стародавние времена летали, применяли магию и так далее", — отмечает Асланов.

Есть сложности и с запоминанием героев. Например, в "Основателе темного пути" по роману Мосян Тонсю у персонажей, даже второстепенных, по три имени. Но все это не так уж важно.
© Jay Walk Studio, SMG Pictures (2018)Кадр из сериала "Подобная пламени"
Кадр из сериала Подобная пламени
© Jay Walk Studio, SMG Pictures (2018)
Кадр из сериала "Подобная пламени"
Фанаты жанра не рекомендуют новичкам читать их форумы, ведь там обсуждаются довольно специфические темы. Начать стоит с простых сериалов, таких как "Моя дорогая леди".
Кроме того, любители китайских дорам рекомендуют заглядывать в спойлеры — так сюжет будет понятнее.
© Tencent Pictures (2019-2020)Кадр из сериала "Радость жизни"
Кадр из сериала Радость жизни
© Tencent Pictures (2019-2020)
Кадр из сериала "Радость жизни"

О насилии и алкоголе: можно ли смотреть с детьми

Китайские дорамы можно смотреть всей семьей, заверила педагог-психолог, ассистент в РГПУ имени А. И. Герцена Валерия Мохнина.
«

"Есть целое направление семейных дорам, в которых преобладает позитив, иногда с легкой ноткой драмы. Там много юмора и теплых моментов", — уточняет эксперт.

И все-таки обращайте внимание на возрастной ценз.
© Tencent Penguin Pictures, New Style Media (2019)Кадр из сериала "Неукротимый: Повелитель Чэньцин"
Кадр из сериала Неукротимый: Повелитель Чэньцин
© Tencent Penguin Pictures, New Style Media (2019)
Кадр из сериала "Неукротимый: Повелитель Чэньцин"
Для просмотра с детьми Алсанов советует фэнтези.
«

"Это хорошая сказка. Бывают и жесткие баталии, но нет такого, чтобы отлетали конечности и море крови", — говорит он.

При этом стоит учитывать культурные различия. Например, в китайских дорамах часто употребляют алкоголь. Поэтому нелишне рассказать детям о вреде спиртного.
© IQiyi Picture, Stellar Media (2022)Кадр из сериала "Разлука между Орхидеей и Демоном"
Кадр из сериала Разлука между Орхидеей и Демоном
© IQiyi Picture, Stellar Media (2022)
Кадр из сериала "Разлука между Орхидеей и Демоном"

В Китае секса нет: как снимают интимные сцены

Эротических сцен в китайских дорамах не бывает.
«

"Просто лежат муж и жена в постели — одетые, а в следующей серии у них уже ребенок. Никакого оголения, персонаж даже в бане не раздевается", — подчеркивает Асланов.

© Tencent Penguin Pictures, Drama Apple (2020)Кадр из сериала "Какая сегодня ночь!"
Кадр из сериала Какая сегодня ночь!
© Tencent Penguin Pictures, Drama Apple (2020)
Кадр из сериала "Какая сегодня ночь!"
Максимальный уровень обнажения для женщин — грудь, для мужчин — живот. Поцелуи также не всегда "взрослые" — герои могут просто прилипнуть губами друг к другу.
Сцены смерти и болезни такие же щадящие и красивые. Очень частый прием в дорамах — кашель с кровью, если герой отравлен или болен. Агонию показывают кратко — если умирающему обязательно нужно сказать что-то для развития сюжета.
© Tencent Penguin Pictures, Drama Apple (2020)Кадр из сериала "Какая сегодня ночь!"
Кадр из сериала Какая сегодня ночь!
© Tencent Penguin Pictures, Drama Apple (2020)
Кадр из сериала "Какая сегодня ночь!"

Красота картинки: какие дорамы смотреть для наслаждения

Бесспорное достоинство китайских дорам — красивая картинка.
© Tencent Pictures (2019-2020)Кадр из сериала "Радость жизни"
Кадр из сериала Радость жизни
© Tencent Pictures (2019-2020)
Кадр из сериала "Радость жизни"
Особенно это характерно для костюмных сериалов жанра сянься — это истории о приключениях китайских божеств.
«

"Есть несколько дорам с любовной линией, сражениями, красочными костюмами и захватывающим сюжетом. Это "Три жизни, три мира: десять миль персиковых цветков", "Путь пробуждения", "Любовь, потерянная во времени", "Радость жизни", "Разлука между Орхидеей и Демоном", "Генерал и я", "Какая сегодня ночь!", "Дочь Пламени", — перечисляет Асланов.

Графика не всегда на хорошем уровне. Но это компенсируется костюмами, игрой актеров и колоритом.
Кадр из сериала За счастьем
А вот и был: как снимали секс в советском кино и как сейчас
30 июня, 08:00
 
КультураКитайКино и сериалычто посмотреть
 
 
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