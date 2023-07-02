https://ria.ru/20230702/serialy-1881170015.html

Новое развлечение для россиян: гид по китайским сериалам

Новое развлечение для россиян: гид по китайским сериалам - РИА Новости, 02.07.2023

Новое развлечение для россиян: гид по китайским сериалам

Нет экшена, крови и откровенных интимных сцен — но у китайских дорам миллионы поклонников по всему миру, и Россия не исключение. Почему они так привлекательны — РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T08:00

2023-07-02T08:00

2023-07-02T08:03

культура

китай

кино и сериалы

что посмотреть

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Нет экшена, крови и откровенных интимных сцен — но у китайских дорам миллионы поклонников по всему миру, и Россия не исключение. Почему они так привлекательны — в материале РИА Новости. Сказки с привкусом Конфуция: национальные фишкиДорамами (азиатское произношение английского drama) называют сериалы из Китая, Японии, Южной Кореи и других стран региона. Фильмы из Поднебесной полюбились всему миру за их яркий национальный колорит. "Главные особенности исторических дорам с элементами фэнтези — красивая картинка и захватывающий сюжет. Истории любви, предательства, ненависти — все это очень интригует наших зрителей", — рассказывает Руслан Аланов, представитель студии East Dream, которая занимается переводом китайских сериалов на русский.Почти в каждом проекте упоминается великий философ, или героя сравнивают с мудрецами древности. И все истории оптимистичны. Даже в мрачных найдется место чему-то доброму и приятному, что заставит улыбаться. "Это развлекательный жанр, поэтому там простой язык. У китайцев — фэнтези, приключения и исторические. У корейцев — романтическая комедия, драма, триллеры и детективы", — уточняет филолог-лингвист, старший преподаватель корейского языка в АНО ДО "Институт восточной культуры" Екатерина Смолякова.Пассивность и игра: как смотреть дорамыВ азиатских сериалах нет выброса адреналина, как в голливудских боевиках, напряжения, как в японских хоррорах, и сложных сюжетных линий, как в британских детективах. Китайские режиссеры не особо соблюдают единство стиля: пафосная и красивая сцена может смениться крайне нелепой и по-детски смешной. Для европейского зрителя это не очень привычно. "Нужно напрочь забыть о физике, ведь, по представлению тех, кто снимает дорамы, в особенности с элементами фэнтези, люди в стародавние времена летали, применяли магию и так далее", — отмечает Асланов.Есть сложности и с запоминанием героев. Например, в "Основателе темного пути" по роману Мосян Тонсю у персонажей, даже второстепенных, по три имени. Но все это не так уж важно.Фанаты жанра не рекомендуют новичкам читать их форумы, ведь там обсуждаются довольно специфические темы. Начать стоит с простых сериалов, таких как "Моя дорогая леди". Кроме того, любители китайских дорам рекомендуют заглядывать в спойлеры — так сюжет будет понятнее. О насилии и алкоголе: можно ли смотреть с детьмиКитайские дорамы можно смотреть всей семьей, заверила педагог-психолог, ассистент в РГПУ имени А. И. Герцена Валерия Мохнина."Есть целое направление семейных дорам, в которых преобладает позитив, иногда с легкой ноткой драмы. Там много юмора и теплых моментов", — уточняет эксперт.И все-таки обращайте внимание на возрастной ценз. Для просмотра с детьми Алсанов советует фэнтези."Это хорошая сказка. Бывают и жесткие баталии, но нет такого, чтобы отлетали конечности и море крови", — говорит он.При этом стоит учитывать культурные различия. Например, в китайских дорамах часто употребляют алкоголь. Поэтому нелишне рассказать детям о вреде спиртного. В Китае секса нет: как снимают интимные сценыЭротических сцен в китайских дорамах не бывает. "Просто лежат муж и жена в постели — одетые, а в следующей серии у них уже ребенок. Никакого оголения, персонаж даже в бане не раздевается", — подчеркивает Асланов.Максимальный уровень обнажения для женщин — грудь, для мужчин — живот. Поцелуи также не всегда "взрослые" — герои могут просто прилипнуть губами друг к другу. Сцены смерти и болезни такие же щадящие и красивые. Очень частый прием в дорамах — кашель с кровью, если герой отравлен или болен. Агонию показывают кратко — если умирающему обязательно нужно сказать что-то для развития сюжета.Красота картинки: какие дорамы смотреть для наслажденияБесспорное достоинство китайских дорам — красивая картинка.Особенно это характерно для костюмных сериалов жанра сянься — это истории о приключениях китайских божеств. "Есть несколько дорам с любовной линией, сражениями, красочными костюмами и захватывающим сюжетом. Это "Три жизни, три мира: десять миль персиковых цветков", "Путь пробуждения", "Любовь, потерянная во времени", "Радость жизни", "Разлука между Орхидеей и Демоном", "Генерал и я", "Какая сегодня ночь!", "Дочь Пламени", — перечисляет Асланов.Графика не всегда на хорошем уровне. Но это компенсируется костюмами, игрой актеров и колоритом.

https://ria.ru/20230630/kino-1879973084.html

китай

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

китай, кино и сериалы, что посмотреть