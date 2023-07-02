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Аэропорт Шереметьево подтвердил сбой в системе обработки багажа

Аэропорт Шереметьево подтвердил сбой в системе обработки багажа - РИА Новости, 02.07.2023

Аэропорт Шереметьево подтвердил сбой в системе обработки багажа

Сбой в системе обработки багажа снова произошел в московском аэропорту "Шереметьево", не отправлено порядка 300 единиц багажа, сообщила РИА Новости директор по... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T23:35

2023-07-02T23:35

2023-07-02T23:35

туризм

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сбой в системе обработки багажа снова произошел в московском аэропорту "Шереметьево", не отправлено порядка 300 единиц багажа, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью компании Анна Захаренкова. Ранее в воскресенье источник в одной из авиакомпаний сообщил РИА Новости, что в системе обработки багажа в терминалах B и C "Шереметьево" произошел сбой. На этой неделе ранее уже был аналогичный сбой в системе обработки багажа в аэропорту. "Второго июля 2023 года в терминале В аэропорта "Шереметьево" были зафиксированы кратковременные перебои в работе системы обработки багажа в период с 19.15 до 21.40 мск. В этой связи по техническим причинам не было отправлено порядка 300 единиц багажа пассажиров внутрироссийских рейсов", - сказала Захаренкова. Она отметила, что неотправленный багаж будет досылаться пассажирам в пункты назначения ближайшими рейсами. Обслуживание зарубежных и российских рейсов на вылет и прилет осуществляется по расписанию.

https://ria.ru/20230701/daydzhest-1881545732.html

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шереметьево (аэропорт), общество