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Аэропорт Шереметьево подтвердил сбой в системе обработки багажа
Аэропорт Шереметьево подтвердил сбой в системе обработки багажа - РИА Новости, 02.07.2023
Аэропорт Шереметьево подтвердил сбой в системе обработки багажа
Сбой в системе обработки багажа снова произошел в московском аэропорту "Шереметьево", не отправлено порядка 300 единиц багажа, сообщила РИА Новости директор по... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T23:35
2023-07-02T23:35
2023-07-02T23:35
туризм
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сбой в системе обработки багажа снова произошел в московском аэропорту "Шереметьево", не отправлено порядка 300 единиц багажа, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью компании Анна Захаренкова. Ранее в воскресенье источник в одной из авиакомпаний сообщил РИА Новости, что в системе обработки багажа в терминалах B и C "Шереметьево" произошел сбой. На этой неделе ранее уже был аналогичный сбой в системе обработки багажа в аэропорту. "Второго июля 2023 года в терминале В аэропорта "Шереметьево" были зафиксированы кратковременные перебои в работе системы обработки багажа в период с 19.15 до 21.40 мск. В этой связи по техническим причинам не было отправлено порядка 300 единиц багажа пассажиров внутрироссийских рейсов", - сказала Захаренкова. Она отметила, что неотправленный багаж будет досылаться пассажирам в пункты назначения ближайшими рейсами. Обслуживание зарубежных и российских рейсов на вылет и прилет осуществляется по расписанию.
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шереметьево (аэропорт), общество
Туризм, Шереметьево (аэропорт), Общество
Аэропорт Шереметьево подтвердил сбой в системе обработки багажа
Аэропорт Шереметьево подтвердил повторный сбой в системе обработки багажа
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сбой в системе обработки багажа снова произошел в московском аэропорту "Шереметьево", не отправлено порядка 300 единиц багажа, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью компании Анна Захаренкова.
Ранее в воскресенье источник в одной из авиакомпаний сообщил РИА Новости, что в системе обработки багажа в терминалах B и C "Шереметьево" произошел сбой. На этой неделе ранее уже был аналогичный сбой в системе обработки багажа в аэропорту.
"Второго июля 2023 года в терминале В аэропорта "Шереметьево" были зафиксированы кратковременные перебои в работе системы обработки багажа в период с 19.15 до 21.40 мск. В этой связи по техническим причинам не было отправлено порядка 300 единиц багажа пассажиров внутрироссийских рейсов", - сказала Захаренкова.
Она отметила, что неотправленный багаж будет досылаться пассажирам в пункты назначения ближайшими рейсами. Обслуживание зарубежных и российских рейсов на вылет и прилет осуществляется по расписанию.
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