Глава Georgian Airways назвал решение Зеленского о санкциях политическим
Основатель Georgian Airways Гаиашвили назвал решение Зеленского о санкциях политическим
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 2 июл - РИА Новости. Основатель грузинского авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили считает политически мотивированными введенные Владимиром Зеленским санкции против компании и надеется, что власти Грузии выразят зеркальную реакцию.
Ранее Зеленский утвердил санкции в адрес Georgian Airways и Гаиашвили из-за возобновления полетов в Россию.
"Общеизвестно, что ни одна авиакомпания мира не обладает компетенцией выдавать разрешение на начало или прекращение полетов в той или иной стране. Все это регулируется правительственным соглашением о воздушном сообщении между двумя странами. Мы, как и все другие компании, обязаны выполнять решения, принятые правительством Грузии… Считаю, что включение меня или авиакомпании "Georgian Airways" в список санкций Украины абсурдно и несправедливо. Я также хотел бы выразить свою обеспокоенность тем, что это решение имеет политическое содержание. Рейсы в Россию осуществляют авиакомпании Турции, арабских государств, Израиля, Армении, Азербайджана и Средней Азии, которые выполняют сотни рейсов", - сказано в заявлении Гаиашвили, которое распространяют грузинские СМИ.
По его словам, ни у него, ни у компании, нет никакой связи с политикой. Гаиашвили выразил надежду, что "за этим безосновательным и несправедливым решением украинского президента последует твердая и зеркальная реакция грузинского правительства".
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за ее решения начать прямые рейсы в Москву. Глава государства призвала всех граждан присоединиться к ее бойкоту и отказаться от услуг данной авиакомпании. Гаиашвили в ответ заявил, что Georgian Airways объявляет президента Грузии персоной нон грата на своих самолетах и не допустит ее на борт. Авиакомпания выполнила первый прямой рейс в Москву 20 мая.