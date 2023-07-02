https://ria.ru/20230702/sanktsii-1881784256.html

Глава Georgian Airways назвал решение Зеленского о санкциях политическим

Глава Georgian Airways назвал решение Зеленского о санкциях политическим - РИА Новости, 02.07.2023

Глава Georgian Airways назвал решение Зеленского о санкциях политическим

Основатель грузинского авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили считает политически мотивированными введенные Владимиром Зеленским санкции против... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T20:37

2023-07-02T20:37

2023-07-02T20:37

специальная военная операция на украине

грузия

россия

москва

владимир зеленский

саломе зурабишвили

georgian airways

в мире

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ТБИЛИСИ, 2 июл - РИА Новости. Основатель грузинского авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили считает политически мотивированными введенные Владимиром Зеленским санкции против компании и надеется, что власти Грузии выразят зеркальную реакцию. Ранее Зеленский утвердил санкции в адрес Georgian Airways и Гаиашвили из-за возобновления полетов в Россию. "Общеизвестно, что ни одна авиакомпания мира не обладает компетенцией выдавать разрешение на начало или прекращение полетов в той или иной стране. Все это регулируется правительственным соглашением о воздушном сообщении между двумя странами. Мы, как и все другие компании, обязаны выполнять решения, принятые правительством Грузии… Считаю, что включение меня или авиакомпании "Georgian Airways" в список санкций Украины абсурдно и несправедливо. Я также хотел бы выразить свою обеспокоенность тем, что это решение имеет политическое содержание. Рейсы в Россию осуществляют авиакомпании Турции, арабских государств, Израиля, Армении, Азербайджана и Средней Азии, которые выполняют сотни рейсов", - сказано в заявлении Гаиашвили, которое распространяют грузинские СМИ. По его словам, ни у него, ни у компании, нет никакой связи с политикой. Гаиашвили выразил надежду, что "за этим безосновательным и несправедливым решением украинского президента последует твердая и зеркальная реакция грузинского правительства". Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за ее решения начать прямые рейсы в Москву. Глава государства призвала всех граждан присоединиться к ее бойкоту и отказаться от услуг данной авиакомпании. Гаиашвили в ответ заявил, что Georgian Airways объявляет президента Грузии персоной нон грата на своих самолетах и не допустит ее на борт. Авиакомпания выполнила первый прямой рейс в Москву 20 мая.

https://ria.ru/20230625/evroparlament-1880365307.html

грузия

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грузия, россия, москва, владимир зеленский, саломе зурабишвили, georgian airways, в мире