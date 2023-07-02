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Глава Georgian Airways назвал решение Зеленского о санкциях политическим - РИА Новости, 02.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:37 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/sanktsii-1881784256.html
Глава Georgian Airways назвал решение Зеленского о санкциях политическим
Глава Georgian Airways назвал решение Зеленского о санкциях политическим - РИА Новости, 02.07.2023
Глава Georgian Airways назвал решение Зеленского о санкциях политическим
Основатель грузинского авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили считает политически мотивированными введенные Владимиром Зеленским санкции против... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T20:37
2023-07-02T20:37
специальная военная операция на украине
грузия
россия
москва
владимир зеленский
саломе зурабишвили
georgian airways
в мире
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ТБИЛИСИ, 2 июл - РИА Новости. Основатель грузинского авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили считает политически мотивированными введенные Владимиром Зеленским санкции против компании и надеется, что власти Грузии выразят зеркальную реакцию. Ранее Зеленский утвердил санкции в адрес Georgian Airways и Гаиашвили из-за возобновления полетов в Россию. "Общеизвестно, что ни одна авиакомпания мира не обладает компетенцией выдавать разрешение на начало или прекращение полетов в той или иной стране. Все это регулируется правительственным соглашением о воздушном сообщении между двумя странами. Мы, как и все другие компании, обязаны выполнять решения, принятые правительством Грузии… Считаю, что включение меня или авиакомпании "Georgian Airways" в список санкций Украины абсурдно и несправедливо. Я также хотел бы выразить свою обеспокоенность тем, что это решение имеет политическое содержание. Рейсы в Россию осуществляют авиакомпании Турции, арабских государств, Израиля, Армении, Азербайджана и Средней Азии, которые выполняют сотни рейсов", - сказано в заявлении Гаиашвили, которое распространяют грузинские СМИ. По его словам, ни у него, ни у компании, нет никакой связи с политикой. Гаиашвили выразил надежду, что "за этим безосновательным и несправедливым решением украинского президента последует твердая и зеркальная реакция грузинского правительства". Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за ее решения начать прямые рейсы в Москву. Глава государства призвала всех граждан присоединиться к ее бойкоту и отказаться от услуг данной авиакомпании. Гаиашвили в ответ заявил, что Georgian Airways объявляет президента Грузии персоной нон грата на своих самолетах и не допустит ее на борт. Авиакомпания выполнила первый прямой рейс в Москву 20 мая.
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грузия, россия, москва, владимир зеленский, саломе зурабишвили, georgian airways, в мире
Специальная военная операция на Украине, Грузия, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили, Georgian Airways, В мире
Глава Georgian Airways назвал решение Зеленского о санкциях политическим

Основатель Georgian Airways Гаиашвили назвал решение Зеленского о санкциях политическим

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 2 июл - РИА Новости. Основатель грузинского авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили считает политически мотивированными введенные Владимиром Зеленским санкции против компании и надеется, что власти Грузии выразят зеркальную реакцию.
Ранее Зеленский утвердил санкции в адрес Georgian Airways и Гаиашвили из-за возобновления полетов в Россию.
"Общеизвестно, что ни одна авиакомпания мира не обладает компетенцией выдавать разрешение на начало или прекращение полетов в той или иной стране. Все это регулируется правительственным соглашением о воздушном сообщении между двумя странами. Мы, как и все другие компании, обязаны выполнять решения, принятые правительством Грузии… Считаю, что включение меня или авиакомпании "Georgian Airways" в список санкций Украины абсурдно и несправедливо. Я также хотел бы выразить свою обеспокоенность тем, что это решение имеет политическое содержание. Рейсы в Россию осуществляют авиакомпании Турции, арабских государств, Израиля, Армении, Азербайджана и Средней Азии, которые выполняют сотни рейсов", - сказано в заявлении Гаиашвили, которое распространяют грузинские СМИ.
По его словам, ни у него, ни у компании, нет никакой связи с политикой. Гаиашвили выразил надежду, что "за этим безосновательным и несправедливым решением украинского президента последует твердая и зеркальная реакция грузинского правительства".
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за ее решения начать прямые рейсы в Москву. Глава государства призвала всех граждан присоединиться к ее бойкоту и отказаться от услуг данной авиакомпании. Гаиашвили в ответ заявил, что Georgian Airways объявляет президента Грузии персоной нон грата на своих самолетах и не допустит ее на борт. Авиакомпания выполнила первый прямой рейс в Москву 20 мая.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском
25 июня, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеГрузияРоссияМоскваВладимир ЗеленскийСаломе ЗурабишвилиGeorgian AirwaysВ мире
 
 
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