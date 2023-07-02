https://ria.ru/20230702/sanktsii-1881772718.html
Асад обсудил с главами христианских церквей Австралии снятие санкций
Асад обсудил с главами христианских церквей Австралии снятие санкций - РИА Новости, 02.07.2023
Асад обсудил с главами христианских церквей Австралии снятие санкций
Президент Сирии Башар Асад в воскресенье принял делегацию глав ряда христианских церквей Австралии, в которую вошли епископы Армянской католической, Армянской... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T18:31
2023-07-02T18:31
2023-07-02T19:01
религия
сирия
австралия
башар асад
коптская православная церковь
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ДУБАЙ, 2 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в воскресенье принял делегацию глав ряда христианских церквей Австралии, в которую вошли епископы Армянской католической, Армянской православной и Коптской православных церквей, они обсудили усилия по снятию с Сирии западных санкций. "Они обсудили роль восточных церквей в морально-этических вопросах в Австралии и других странах мира по отношению к сирийскому вопросу и ведущейся против Сирии политической и экономической войны, а также роль глав церквей в сирийской общине и остальных арабских общинах, проживающих в Австралии, в продвижении семейных ценностей, идентичности и принадлежности к родине, а также их работу в этих странах", - говорится в сообщении пресс-службы президента Сирии в Twitter. В пресс-службе отметили, что епископы "подтвердили, что не прекращают свою деятельность, направленную на снятие санкций, наложенных на сирийский народ, и смягчение последствий войны для различных структур в Сирии, невзирая на любые трудности".
https://ria.ru/20230626/siriya-1880522289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, австралия, башар асад, коптская православная церковь
Религия, Сирия, Австралия, Башар Асад, Коптская православная церковь
Асад обсудил с главами христианских церквей Австралии снятие санкций
Асад обсудил с главами христианских церквей Австралии усилия по снятию санкций с Сирии
ДУБАЙ, 2 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в воскресенье принял делегацию глав ряда христианских церквей Австралии, в которую вошли епископы Армянской католической, Армянской православной и Коптской православных церквей, они обсудили усилия по снятию с Сирии западных санкций.
"Они обсудили роль восточных церквей в морально-этических вопросах в Австралии и других странах мира по отношению к сирийскому вопросу и ведущейся против Сирии политической и экономической войны, а также роль глав церквей в сирийской общине и остальных арабских общинах, проживающих в Австралии, в продвижении семейных ценностей, идентичности и принадлежности к родине, а также их работу в этих странах", - говорится в сообщении пресс-службы президента Сирии в Twitter.
В пресс-службе отметили, что епископы "подтвердили, что не прекращают свою деятельность, направленную на снятие санкций, наложенных на сирийский народ, и смягчение последствий войны для различных структур в Сирии, невзирая на любые трудности".
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