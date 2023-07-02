https://ria.ru/20230702/sanktsii-1881772718.html

Асад обсудил с главами христианских церквей Австралии снятие санкций

Асад обсудил с главами христианских церквей Австралии снятие санкций - РИА Новости, 02.07.2023

Асад обсудил с главами христианских церквей Австралии снятие санкций

Президент Сирии Башар Асад в воскресенье принял делегацию глав ряда христианских церквей Австралии, в которую вошли епископы Армянской католической, Армянской... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T18:31

2023-07-02T18:31

2023-07-02T19:01

религия

сирия

австралия

башар асад

коптская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578401370_0:10:1231:702_1920x0_80_0_0_313cd513509841ee5b1862d248288429.jpg

ДУБАЙ, 2 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в воскресенье принял делегацию глав ряда христианских церквей Австралии, в которую вошли епископы Армянской католической, Армянской православной и Коптской православных церквей, они обсудили усилия по снятию с Сирии западных санкций. "Они обсудили роль восточных церквей в морально-этических вопросах в Австралии и других странах мира по отношению к сирийскому вопросу и ведущейся против Сирии политической и экономической войны, а также роль глав церквей в сирийской общине и остальных арабских общинах, проживающих в Австралии, в продвижении семейных ценностей, идентичности и принадлежности к родине, а также их работу в этих странах", - говорится в сообщении пресс-службы президента Сирии в Twitter. В пресс-службе отметили, что епископы "подтвердили, что не прекращают свою деятельность, направленную на снятие санкций, наложенных на сирийский народ, и смягчение последствий войны для различных структур в Сирии, невзирая на любые трудности".

https://ria.ru/20230626/siriya-1880522289.html

сирия

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сирия, австралия, башар асад, коптская православная церковь