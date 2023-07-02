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В Колумбии разбились два военных самолета

В Колумбии разбились два военных самолета - РИА Новости, 02.07.2023

В Колумбии разбились два военных самолета

Два самолета ВВС Колумбии потерпели крушение в населенном пункте Апиай департамента Мета в центральной части страны, сообщило издание Heraldo del Norte в... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T02:47

2023-07-02T02:47

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МЕХИКО, 2 июл — РИА Новости. Два самолета ВВС Колумбии потерпели крушение в населенном пункте Апиай департамента Мета в центральной части страны, сообщило издание Heraldo del Norte в Twitter. "Два самолета Военно-воздушных сил Колумбии только что разбились в Апиае в Мете", — говорится в публикации.По информации пресс-службы ВВС, самолеты столкнулись друг с другом. В результате инцидента погиб подполковник Марио Эспиноса."ВВС Колумбии с сожалением сообщают, что сегодня в 17.28 (1.28 воскресенья мск) два самолета Т-27 Tucano, выполнявшие учебное задание, потерпели крушение в районе боевого авиационного командования №2, расположенного в Апиай, Мета", — уточнили представители военно-воздушных сил.О состоянии пилота второго самолета не сообщается.В населенном пункте Апиай располагается летное поле и авиабаза ВВС Колумбии.

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