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В Колумбии разбились два военных самолета - РИА Новости, 02.07.2023
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02:47 02.07.2023 (обновлено: 07:48 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/samolety-1881706011.html
В Колумбии разбились два военных самолета
В Колумбии разбились два военных самолета - РИА Новости, 02.07.2023
В Колумбии разбились два военных самолета
Два самолета ВВС Колумбии потерпели крушение в населенном пункте Апиай департамента Мета в центральной части страны, сообщило издание Heraldo del Norte в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T02:47
2023-07-02T07:48
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МЕХИКО, 2 июл — РИА Новости. Два самолета ВВС Колумбии потерпели крушение в населенном пункте Апиай департамента Мета в центральной части страны, сообщило издание Heraldo del Norte в Twitter. &quot;Два самолета Военно-воздушных сил Колумбии только что разбились в Апиае в Мете&quot;, — говорится в публикации.По информации пресс-службы ВВС, самолеты столкнулись друг с другом. В результате инцидента погиб подполковник Марио Эспиноса."ВВС Колумбии с сожалением сообщают, что сегодня в 17.28 (1.28 воскресенья мск) два самолета Т-27 Tucano, выполнявшие учебное задание, потерпели крушение в районе боевого авиационного командования №2, расположенного в Апиай, Мета", — уточнили представители военно-воздушных сил.О состоянии пилота второго самолета не сообщается.В населенном пункте Апиай располагается летное поле и авиабаза ВВС Колумбии.
https://ria.ru/20230605/samolet-1876162151.html
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в мире, колумбия, богота
В мире, Колумбия, Богота
В Колумбии разбились два военных самолета

Heraldo del Norte: к юго-востоку от Боготы разбились два самолета ВВС Колумбии

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Angela RuizИстребители Kfir ВВС Колумбии
Истребители Kfir ВВС Колумбии - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Angela Ruiz
Истребители Kfir ВВС Колумбии. Архивное фото
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МЕХИКО, 2 июл — РИА Новости. Два самолета ВВС Колумбии потерпели крушение в населенном пункте Апиай департамента Мета в центральной части страны, сообщило издание Heraldo del Norte в Twitter.
«

"Два самолета Военно-воздушных сил Колумбии только что разбились в Апиае в Мете", — говорится в публикации.

По информации пресс-службы ВВС, самолеты столкнулись друг с другом. В результате инцидента погиб подполковник Марио Эспиноса.
"ВВС Колумбии с сожалением сообщают, что сегодня в 17.28 (1.28 воскресенья мск) два самолета Т-27 Tucano, выполнявшие учебное задание, потерпели крушение в районе боевого авиационного командования №2, расположенного в Апиай, Мета", — уточнили представители военно-воздушных сил.
О состоянии пилота второго самолета не сообщается.
В населенном пункте Апиай располагается летное поле и авиабаза ВВС Колумбии.
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