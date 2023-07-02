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В Хельсинки пройдет саммит Северных стран с участием Байдена
В Хельсинки пройдет саммит Северных стран с участием Байдена - РИА Новости, 02.07.2023
В Хельсинки пройдет саммит Северных стран с участием Байдена
Саммит стран Северной Европы с участием президента США Джо Байдена пройдет в финской столице 13 июля, сообщает в воскресенье канцелярия финского президента. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T17:10
2023-07-02T17:10
2023-07-02T17:20
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 июл - РИА Новости. Саммит стран Северной Европы с участием президента США Джо Байдена пройдет в финской столице 13 июля, сообщает в воскресенье канцелярия финского президента."Президент Финляндской республики Саули Ниинистё примет визит президента США Джо Байдена в Финляндии и саммит лидеров Северной Европы и США в Хельсинки в четверг 13 июля 2023 года", - говорится в сообщении.Помимо Ниинистё и Байдена в саммите примут участие премьер-министры Швеции Ульф Кристерссон, Норвегии Йонас Гар Стёре, Дании Метте Фредериксен и Исландии Катрин Якобсдоттир. Уточнеятся, что дискуссии в Президентском дворце будут посвящены более тесному сотрудничеству между североевропейскими странами и США по вопросам безопасности, окружающей среды и технологий."Это уже третья встреча между лидерами Северных стран и США. Предыдущие саммиты состоялись в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году. Мне очень приятно продолжить наши дискуссии на этот раз в Хельсинки", - приводятся в сообщении слова Ниинистё.Подчеркивается, что перед началом саммита Ниинистё проведет двустороннюю встречу с Байденом.
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в мире, хельсинки, финляндия
В мире, Хельсинки, Финляндия
В Хельсинки пройдет саммит Северных стран с участием Байдена
Президент Финляндии Ниинисте: саммит Северных стран с Байденом пройдет в Хельсинки 13 июля