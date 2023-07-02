Рейтинг@Mail.ru
В Хельсинки пройдет саммит Северных стран с участием Байдена - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 02.07.2023 (обновлено: 17:20 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/sammi-1881762551.html
В Хельсинки пройдет саммит Северных стран с участием Байдена
В Хельсинки пройдет саммит Северных стран с участием Байдена - РИА Новости, 02.07.2023
В Хельсинки пройдет саммит Северных стран с участием Байдена
Саммит стран Северной Европы с участием президента США Джо Байдена пройдет в финской столице 13 июля, сообщает в воскресенье канцелярия финского президента. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T17:10
2023-07-02T17:20
в мире
хельсинки
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1920x0_80_0_0_80ad853abb38d9ee9c59cd4f9cb8102e.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 2 июл - РИА Новости. Саммит стран Северной Европы с участием президента США Джо Байдена пройдет в финской столице 13 июля, сообщает в воскресенье канцелярия финского президента."Президент Финляндской республики Саули Ниинистё примет визит президента США Джо Байдена в Финляндии и саммит лидеров Северной Европы и США в Хельсинки в четверг 13 июля 2023 года", - говорится в сообщении.Помимо Ниинистё и Байдена в саммите примут участие премьер-министры Швеции Ульф Кристерссон, Норвегии Йонас Гар Стёре, Дании Метте Фредериксен и Исландии Катрин Якобсдоттир. Уточнеятся, что дискуссии в Президентском дворце будут посвящены более тесному сотрудничеству между североевропейскими странами и США по вопросам безопасности, окружающей среды и технологий."Это уже третья встреча между лидерами Северных стран и США. Предыдущие саммиты состоялись в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году. Мне очень приятно продолжить наши дискуссии на этот раз в Хельсинки", - приводятся в сообщении слова Ниинистё.Подчеркивается, что перед началом саммита Ниинистё проведет двустороннюю встречу с Байденом.
https://ria.ru/20230701/amerika-1881560017.html
хельсинки
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_375:0:1674:974_1920x0_80_0_0_480a17df3911da214f59a74542721f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хельсинки, финляндия
В мире, Хельсинки, Финляндия
В Хельсинки пройдет саммит Северных стран с участием Байдена

Президент Финляндии Ниинисте: саммит Северных стран с Байденом пройдет в Хельсинки 13 июля

© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 2 июл - РИА Новости. Саммит стран Северной Европы с участием президента США Джо Байдена пройдет в финской столице 13 июля, сообщает в воскресенье канцелярия финского президента.
"Президент Финляндской республики Саули Ниинистё примет визит президента США Джо Байдена в Финляндии и саммит лидеров Северной Европы и США в Хельсинки в четверг 13 июля 2023 года", - говорится в сообщении.
Помимо Ниинистё и Байдена в саммите примут участие премьер-министры Швеции Ульф Кристерссон, Норвегии Йонас Гар Стёре, Дании Метте Фредериксен и Исландии Катрин Якобсдоттир. Уточнеятся, что дискуссии в Президентском дворце будут посвящены более тесному сотрудничеству между североевропейскими странами и США по вопросам безопасности, окружающей среды и технологий.
"Это уже третья встреча между лидерами Северных стран и США. Предыдущие саммиты состоялись в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году. Мне очень приятно продолжить наши дискуссии на этот раз в Хельсинки", - приводятся в сообщении слова Ниинистё.
Подчеркивается, что перед началом саммита Ниинистё проведет двустороннюю встречу с Байденом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
"У страны колоссальные проблемы": как создаются информационные фантомы
1 июля, 08:00
 
В миреХельсинкиФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала