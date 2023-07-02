https://ria.ru/20230702/sammi-1881762551.html

В Хельсинки пройдет саммит Северных стран с участием Байдена

В Хельсинки пройдет саммит Северных стран с участием Байдена - РИА Новости, 02.07.2023

В Хельсинки пройдет саммит Северных стран с участием Байдена

Саммит стран Северной Европы с участием президента США Джо Байдена пройдет в финской столице 13 июля, сообщает в воскресенье канцелярия финского президента. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T17:10

2023-07-02T17:10

2023-07-02T17:20

в мире

хельсинки

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1920x0_80_0_0_80ad853abb38d9ee9c59cd4f9cb8102e.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 2 июл - РИА Новости. Саммит стран Северной Европы с участием президента США Джо Байдена пройдет в финской столице 13 июля, сообщает в воскресенье канцелярия финского президента."Президент Финляндской республики Саули Ниинистё примет визит президента США Джо Байдена в Финляндии и саммит лидеров Северной Европы и США в Хельсинки в четверг 13 июля 2023 года", - говорится в сообщении.Помимо Ниинистё и Байдена в саммите примут участие премьер-министры Швеции Ульф Кристерссон, Норвегии Йонас Гар Стёре, Дании Метте Фредериксен и Исландии Катрин Якобсдоттир. Уточнеятся, что дискуссии в Президентском дворце будут посвящены более тесному сотрудничеству между североевропейскими странами и США по вопросам безопасности, окружающей среды и технологий."Это уже третья встреча между лидерами Северных стран и США. Предыдущие саммиты состоялись в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году. Мне очень приятно продолжить наши дискуссии на этот раз в Хельсинки", - приводятся в сообщении слова Ниинистё.Подчеркивается, что перед началом саммита Ниинистё проведет двустороннюю встречу с Байденом.

https://ria.ru/20230701/amerika-1881560017.html

хельсинки

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хельсинки, финляндия