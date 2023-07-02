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В 50-м Грушинском фестивале под Самарой приняли участие 56 тысяч человек - РИА Новости, 02.07.2023
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Культура
 
15:46 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/samara-1881754089.html
В 50-м Грушинском фестивале под Самарой приняли участие 56 тысяч человек
В 50-м Грушинском фестивале под Самарой приняли участие 56 тысяч человек - РИА Новости, 02.07.2023
В 50-м Грушинском фестивале под Самарой приняли участие 56 тысяч человек
В юбилейном 50-м Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина, который завершается в воскресенье под Самарой, приняли участие 56 тысяч человек... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T15:46
2023-07-02T15:46
культура
самарская область
дмитрий азаров
новости культуры
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САМАРА, 2 июл - РИА Новости. В юбилейном 50-м Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина, который завершается в воскресенье под Самарой, приняли участие 56 тысяч человек из более, чем 60 регионов России, в том числе из Донецка и Луганска, а также из Казахстана и Белоруссии, сообщает пресс-служба облправительства.Фестивальную поляну на Мастрюковских озерах посетили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев и главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов."Я очень рад, что юбилейный фестиваль проходит при таком количестве людей. Здесь по-настоящему дружеская праздничная атмосфера. Собственно, это традиционно так. Этот фестиваль объединяет людей из разных регионов, из разных городов, из разных стран. Уверен, так будет и дальше", - приводятся в сообщении слова Азарова.В этом году организаторы фестиваля подготовили насыщенную творческую программу, работали 17 площадок и сцен фестиваля: "Многоголосье", "Детская поющая республика", "Междуречье", "У Грушинского костра", "Победа", главная сцена, спортивная площадка и другие. Была организована "Аллея фестивалей", где гости могли узнать о развитии движения авторской песни в стране, познакомиться с представителями клубов и фестивалей авторской песни из разных регионов, посидеть с гитарой в кругу друзей.Завершился фестиваль традиционным гала-концертом на плавучей сцене-гитаре. Благодаря трансляции в интернете посмотреть его смогли все, кто интересуется бардовской песней. Глава региона поздравил зрителей и участников концерта и поблагодарил за труд бессменного организатора Грушинского фестиваля Бориса Кейльмана, вручив ему региональную награду - памятный знак "За служение людям".Кроме того, на фестивале была заложена капсула времени для будущих поколений. Для этого на поляну доставили камень с места проведения первого фестиваля - из урочища Каменная Чаша в Жигулях. "Надеюсь, что через 10 лет мы встретимся в том же составе и, конечно, продолжим традиции нашего фестиваля. Мы бережно сохраняем их. И я рад, что появляются новые - как сегодняшняя. Мы предпринимаем дополнительные усилия, чтобы поляна стала более комфортной. Движется время, и есть запрос на повышение уровня комфорта и гостеприимства", - сказал на церемонии Азаров.В пресс-службе напомнили, что в нынешнем году по поручению губернатора территория поляны была модернизирована согласно разработанной концепции развития единого пространства природного парка "Мастрюки". Ее одобрили организаторы фестиваля и творческое сообщество авторской песни. Концепция подразумевает не только создание комфортных условий для посетителей во время проведения мероприятий, но и в перспективе возможность для круглогодичного отдыха, сохранение уникальности природного ландшафта. Она рассчитана на несколько этапов. В этом году обновили лестницу, ведущую от платформы на поляну, сделали площадки для отдыха, понтонный мост. Гости фестиваля высоко оценили проведенную к юбилейному Грушинскому фестивалю работу.
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самарская область, дмитрий азаров, новости культуры
Культура, Самарская область, Дмитрий Азаров, Новости культуры

В 50-м Грушинском фестивале под Самарой приняли участие 56 тысяч человек

© Фото предоставлено пресс-службй правительства Самарской области В 50-м Грушинском фестивале под Самарой приняли участие 56 тысяч человек
В 50-м Грушинском фестивале под Самарой приняли участие 56 тысяч человек
© Фото предоставлено пресс-службй правительства Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 июл - РИА Новости. В юбилейном 50-м Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина, который завершается в воскресенье под Самарой, приняли участие 56 тысяч человек из более, чем 60 регионов России, в том числе из Донецка и Луганска, а также из Казахстана и Белоруссии, сообщает пресс-служба облправительства.
Фестивальную поляну на Мастрюковских озерах посетили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев и главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов.
«
"Я очень рад, что юбилейный фестиваль проходит при таком количестве людей. Здесь по-настоящему дружеская праздничная атмосфера. Собственно, это традиционно так. Этот фестиваль объединяет людей из разных регионов, из разных городов, из разных стран. Уверен, так будет и дальше", - приводятся в сообщении слова Азарова.
В этом году организаторы фестиваля подготовили насыщенную творческую программу, работали 17 площадок и сцен фестиваля: "Многоголосье", "Детская поющая республика", "Междуречье", "У Грушинского костра", "Победа", главная сцена, спортивная площадка и другие. Была организована "Аллея фестивалей", где гости могли узнать о развитии движения авторской песни в стране, познакомиться с представителями клубов и фестивалей авторской песни из разных регионов, посидеть с гитарой в кругу друзей.
© Фото предоставлено пресс-службй правительства Самарской области В 50-м Грушинском фестивале под Самарой приняли участие 56 тысяч человек
В 50-м Грушинском фестивале под Самарой приняли участие 56 тысяч человек
© Фото предоставлено пресс-службй правительства Самарской области
В 50-м Грушинском фестивале под Самарой приняли участие 56 тысяч человек
Завершился фестиваль традиционным гала-концертом на плавучей сцене-гитаре. Благодаря трансляции в интернете посмотреть его смогли все, кто интересуется бардовской песней. Глава региона поздравил зрителей и участников концерта и поблагодарил за труд бессменного организатора Грушинского фестиваля Бориса Кейльмана, вручив ему региональную награду - памятный знак "За служение людям".
Кроме того, на фестивале была заложена капсула времени для будущих поколений. Для этого на поляну доставили камень с места проведения первого фестиваля - из урочища Каменная Чаша в Жигулях. "Надеюсь, что через 10 лет мы встретимся в том же составе и, конечно, продолжим традиции нашего фестиваля. Мы бережно сохраняем их. И я рад, что появляются новые - как сегодняшняя. Мы предпринимаем дополнительные усилия, чтобы поляна стала более комфортной. Движется время, и есть запрос на повышение уровня комфорта и гостеприимства", - сказал на церемонии Азаров.
В пресс-службе напомнили, что в нынешнем году по поручению губернатора территория поляны была модернизирована согласно разработанной концепции развития единого пространства природного парка "Мастрюки". Ее одобрили организаторы фестиваля и творческое сообщество авторской песни. Концепция подразумевает не только создание комфортных условий для посетителей во время проведения мероприятий, но и в перспективе возможность для круглогодичного отдыха, сохранение уникальности природного ландшафта. Она рассчитана на несколько этапов. В этом году обновили лестницу, ведущую от платформы на поляну, сделали площадки для отдыха, понтонный мост. Гости фестиваля высоко оценили проведенную к юбилейному Грушинскому фестивалю работу.
© Фото предоставлено пресс-службй правительства Самарской области В 50-м Грушинском фестивале под Самарой приняли участие 56 тысяч человек
В 50-м Грушинском фестивале под Самарой приняли участие 56 тысяч человек
© Фото предоставлено пресс-службй правительства Самарской области
В 50-м Грушинском фестивале под Самарой приняли участие 56 тысяч человек
 
КультураСамарская областьДмитрий АзаровНовости культуры
 
 
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