https://ria.ru/20230702/russ-1881782805.html

ГК Russ закрыла сделку по покупке 100% оператора наружной рекламы Gallery

ГК Russ закрыла сделку по покупке 100% оператора наружной рекламы Gallery - РИА Новости, 02.07.2023

ГК Russ закрыла сделку по покупке 100% оператора наружной рекламы Gallery

Группа компаний Russ приобрела 100% доли в операторе наружной рекламы Gallery, переход права собственности осуществлен, следует из данных ЕГРЮЛ и подтвердили... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T20:19

2023-07-02T20:19

2023-07-02T20:23

экономика

реклама

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856188369_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_d80dfddeb1340e37d2de6ce583fe37eb.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Группа компаний Russ приобрела 100% доли в операторе наружной рекламы Gallery, переход права собственности осуществлен, следует из данных ЕГРЮЛ и подтвердили РИА Новости в пресс-службе ГК Russ. В пятницу сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы. В компании добавили, что новый объединенный оператор наружной рекламы будет действовать в рамках централизованной бизнес-структуры. Сумма сделки не раскрывается. "Сделка с Gallery позволит продолжить курс на развитие рынка наружной рекламы. Именно сейчас тот момент, когда, объединившись вместе, два опытных игрока, могут создать высокотехнологичную компанию, которая будет качественно развивать индустрию в России и сохранит лидерство. В Gallery работает одна из самых профессиональных команд, и мы уверены, что, объединив усилия, сможем повысить эффективность работы для клиентов. Мы продолжим и дальше внедрять новые технологии, работать над прозрачностью и измерениями. У нас есть четкое видение развития Russ. Вопреки мнению некоторых коллег, резкое изменение цен не входит в наши планы", - сказал РИА Новости исполнительный директор ГК Russ Роберт Мирзоян. Как отметила генеральный директор Gallery Мария Комарова, когда компания была приобретена в 2018 году, и сама Gallery и рынок наружной рекламы в целом были в кризисном состоянии. "Сейчас Gallery — один из лидеров в цифровом сегменте... Наша команда всегда верила в цифровизацию и масштабирование, поэтому считаем, что у объединенной компании есть потенциал дать дополнительный импульс к развитию технологий и индустрии в целом. Ведь новые технологии позволяют преобразовывать внешний вид городов, реализовывать брендам креативные идеи, повышать прозрачность измерений, внедрять современные IT решения, улучшать условия труда сотрудников и, в конечном итоге, делать российскую отрасль наружной рекламы одной из прорывных в мире", - сказала она. Комарова также выразила надежду, что объединённая компания продолжит развивать индустрию с учётом интересов всех ее участников. Группа Russ, согласно информации на ее сайте, является крупнейшим оператором наружной рекламы в России и управляет рекламными конструкциями в 62 городах России, размещает рекламу в метро и наземном транспорте, поездах и вокзалах РЖД и некоторых аэропортах. Gallery работает в сфере наружной рекламы с 1994 года. Компания представлена более, чем в 34 городах России, в последнее время активно наращивала объем цифрового инвентаря. По данным оператора, количество digital конструкций с 2018 года выросло в пять раз. Gallery осуществляет полный комплекс услуг по размещению наружной рекламы - от изготовления макетов до реализации спецпроектов. По мнению генерального директора рекламного агентства PPL Media Александра Харитонова, сделка не скажется негативно на рынке.

https://ria.ru/20230630/informpodderzhka-1881533489.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, реклама