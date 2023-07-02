https://ria.ru/20230702/rumyniya-1881738587.html

МИД ответит на решение Румынии сократить диппредставительство России

МИД ответит на решение Румынии сократить диппредставительство России - РИА Новости, 02.07.2023

МИД ответит на решение Румынии сократить диппредставительство России

В МИД РФ, комментируя решение Румынии сократить российское представительство в этой стране, заявили РИА Новости, что Россия даст соответствующий ответ. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T13:10

2023-07-02T13:10

2023-07-02T13:51

политика

россия

румыния

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

бухарест

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В МИД РФ, комментируя решение Румынии сократить российское представительство в этой стране, заявили РИА Новости, что Россия даст соответствующий ответ.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Румынию покинули 40 работников посольства России в Бухаресте. Румынская сторона решила сократить дипломатическое представительство в стране. Cорок сотрудников посольства России в Бухаресте вылетели из Румынии из аэропорта Отопень на борту специально направленного для их встречи самолета в связи с сокращением штатов дипломатов по просьбе румынской стороны, сообщило румынское издание Ziare.В МИД Румынии подчеркнули, что эта мера отражает выполнение решения румынской стороны в указанный срок в соответствии с процедурами, используемыми другими странами-членами ЕС в аналогичных ситуациях."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали агентству в МИД РФ.В посольстве России уточнили, что часть работников диппредставительства ранее уже покинула территорию Румынии.

https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html

россия

румыния

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, румыния, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), бухарест