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МИД ответит на решение Румынии сократить диппредставительство России - РИА Новости, 02.07.2023
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13:10 02.07.2023 (обновлено: 13:51 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/rumyniya-1881738587.html
МИД ответит на решение Румынии сократить диппредставительство России
МИД ответит на решение Румынии сократить диппредставительство России - РИА Новости, 02.07.2023
МИД ответит на решение Румынии сократить диппредставительство России
В МИД РФ, комментируя решение Румынии сократить российское представительство в этой стране, заявили РИА Новости, что Россия даст соответствующий ответ. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:10
2023-07-02T13:51
политика
россия
румыния
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
бухарест
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В МИД РФ, комментируя решение Румынии сократить российское представительство в этой стране, заявили РИА Новости, что Россия даст соответствующий ответ.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Румынию покинули 40 работников посольства России в Бухаресте. Румынская сторона решила сократить дипломатическое представительство в стране. Cорок сотрудников посольства России в Бухаресте вылетели из Румынии из аэропорта Отопень на борту специально направленного для их встречи самолета в связи с сокращением штатов дипломатов по просьбе румынской стороны, сообщило румынское издание Ziare.В МИД Румынии подчеркнули, что эта мера отражает выполнение решения румынской стороны в указанный срок в соответствии с процедурами, используемыми другими странами-членами ЕС в аналогичных ситуациях."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали агентству в МИД РФ.В посольстве России уточнили, что часть работников диппредставительства ранее уже покинула территорию Румынии.
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россия
румыния
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политика, россия, румыния, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), бухарест
Политика, Россия, Румыния, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Бухарест
МИД ответит на решение Румынии сократить диппредставительство России

МИД пообещал дать ответ на решение Румынии сократить диппредставительство России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В МИД РФ, комментируя решение Румынии сократить российское представительство в этой стране, заявили РИА Новости, что Россия даст соответствующий ответ.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Румынию покинули 40 работников посольства России в Бухаресте. Румынская сторона решила сократить дипломатическое представительство в стране. Cорок сотрудников посольства России в Бухаресте вылетели из Румынии из аэропорта Отопень на борту специально направленного для их встречи самолета в связи с сокращением штатов дипломатов по просьбе румынской стороны, сообщило румынское издание Ziare.
В МИД Румынии подчеркнули, что эта мера отражает выполнение решения румынской стороны в указанный срок в соответствии с процедурами, используемыми другими странами-членами ЕС в аналогичных ситуациях.
«
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали агентству в МИД РФ.
В посольстве России уточнили, что часть работников диппредставительства ранее уже покинула территорию Румынии.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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