https://ria.ru/20230702/rossiya-1881751495.html
Россия остается частью Европы, заявил глава МИД Австрии
Россия остается частью Европы, заявил глава МИД Австрии - РИА Новости, 02.07.2023
Россия остается частью Европы, заявил глава МИД Австрии
Российская Федерация остается частью Европы, ее истории и крупнейшим соседом на континенте, заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александер... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T15:27
2023-07-02T15:27
2023-07-02T15:27
в мире
россия
европа
австрия
александер шалленберг
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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Российская Федерация остается частью Европы, ее истории и крупнейшим соседом на континенте, заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF. "География не изменится. Россия останется географически крупнейшим нашим соседом в Европе. Россия к тому же остается частью европейской истории и культуры", - заявил он. Шалленберг напомнил, что в дискуссии о запретах виз для россиян выступал против таких мер.
https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, австрия, александер шалленберг
В мире, Россия, Европа, Австрия, Александер Шалленберг
Россия остается частью Европы, заявил глава МИД Австрии
Глава МИД Австрии Шалленберг: Россия остается частью европейской истории и культуры