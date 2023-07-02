Рейтинг@Mail.ru
Россия остается частью Европы, заявил глава МИД Австрии - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/rossiya-1881751495.html
Россия остается частью Европы, заявил глава МИД Австрии
Россия остается частью Европы, заявил глава МИД Австрии - РИА Новости, 02.07.2023
Россия остается частью Европы, заявил глава МИД Австрии
Российская Федерация остается частью Европы, ее истории и крупнейшим соседом на континенте, заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александер... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T15:27
2023-07-02T15:27
в мире
россия
европа
австрия
александер шалленберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875250805_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_496dfa7ca056a7d13479aff276d42c1a.jpg
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Российская Федерация остается частью Европы, ее истории и крупнейшим соседом на континенте, заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF. "География не изменится. Россия останется географически крупнейшим нашим соседом в Европе. Россия к тому же остается частью европейской истории и культуры", - заявил он. Шалленберг напомнил, что в дискуссии о запретах виз для россиян выступал против таких мер.
https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html
россия
европа
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875250805_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_04efb3e1ac781ff42a93279c363bc7b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, австрия, александер шалленберг
В мире, Россия, Европа, Австрия, Александер Шалленберг
Россия остается частью Европы, заявил глава МИД Австрии

Глава МИД Австрии Шалленберг: Россия остается частью европейской истории и культуры

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВид на парк искусств "Музеон" с Крымского моста в Москве
Вид на парк искусств Музеон с Крымского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Вид на парк искусств "Музеон" с Крымского моста в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Российская Федерация остается частью Европы, ее истории и крупнейшим соседом на континенте, заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF.
«
"География не изменится. Россия останется географически крупнейшим нашим соседом в Европе. Россия к тому же остается частью европейской истории и культуры", - заявил он.
Шалленберг напомнил, что в дискуссии о запретах виз для россиян выступал против таких мер.
Долларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Русофобия становится все дороже
4 апреля, 08:00
 
В миреРоссияЕвропаАвстрияАлександер Шалленберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала