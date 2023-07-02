https://ria.ru/20230702/rossiya-1881751495.html

Россия остается частью Европы, заявил глава МИД Австрии

Россия остается частью Европы, заявил глава МИД Австрии - РИА Новости, 02.07.2023

Россия остается частью Европы, заявил глава МИД Австрии

Российская Федерация остается частью Европы, ее истории и крупнейшим соседом на континенте, заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александер... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T15:27

2023-07-02T15:27

2023-07-02T15:27

в мире

россия

европа

австрия

александер шалленберг

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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Российская Федерация остается частью Европы, ее истории и крупнейшим соседом на континенте, заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF. "География не изменится. Россия останется географически крупнейшим нашим соседом в Европе. Россия к тому же остается частью европейской истории и культуры", - заявил он. Шалленберг напомнил, что в дискуссии о запретах виз для россиян выступал против таких мер.

https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

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европа

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, европа, австрия, александер шалленберг