https://ria.ru/20230702/rakety-1881762796.html

Шольц заявил об отказе Германии передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus

Шольц заявил об отказе Германии передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus - РИА Новости, 02.07.2023

Шольц заявил об отказе Германии передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus

Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты дальнего действия Taurus, чтобы ВСУ не использовали их для ударов по России, заявил канцлер Германии Олаф... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T17:13

2023-07-02T17:13

2023-07-02T20:22

германия

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специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

бундесвер германии

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БЕРЛИН, 2 июл — РИА Новости. Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты дальнего действия Taurus, чтобы ВСУ не использовали их для ударов по России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD."Для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом: мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовалось, чтобы попадать по российским территориям", — сказал он.В конце мая министр обороны Украины Алексей Резников призвал Германию поставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. По его словам, если Бундесвер не сможет передать такое оружие, то немецкое правительство должно поручить промышленности начать его производить, поскольку ВСУ оно необходимо "прямо сейчас".Ранее в этом же месяце Великобритания передала украинской армии партию ракет Storm Shadow. Как сообщал телеканал CNN, Лондон получил заверения, что их будут применять только по целям "на суверенной территории" бывшей советской республики. С тех пор киевское командование несколько раз наносило удары этими ракетами по Луганску, а также пыталось атаковать Бердянск.

https://ria.ru/20230702/broneavtomobili-1881752750.html

https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html

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