https://ria.ru/20230702/pvo-1881739733.html
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 14 дронов
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 14 дронов - РИА Новости, 02.07.2023
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 14 дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 14 беспилотников, 4 снаряда HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:21
2023-07-02T13:21
2023-07-02T13:21
специальная военная операция на украине
безопасность
су-25
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 14 беспилотников, 4 снаряда HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО уничтожила 14 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 445 украинских военных самолетов, 240 вертолетов, 4859 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10472 танка и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 365 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Су-25, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 14 дронов
Минобороны России: ПВО за сутки сбила украинский Су-25, 14 дронов и четыре снаряда HIMARS