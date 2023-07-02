https://ria.ru/20230702/pvo-1881739733.html

Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 14 дронов

Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 14 дронов - РИА Новости, 02.07.2023

Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 14 дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 14 беспилотников, 4 снаряда HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T13:21

2023-07-02T13:21

2023-07-02T13:21

специальная военная операция на украине

безопасность

су-25

запорожская область

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 14 беспилотников, 4 снаряда HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО уничтожила 14 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 445 украинских военных самолетов, 240 вертолетов, 4859 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10472 танка и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 365 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, су-25, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)