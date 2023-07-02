https://ria.ru/20230702/pvo-1881733440.html
Система ПВО сбила беспилотник под Белгородом
Система ПВО сбила беспилотник под Белгородом - РИА Новости, 02.07.2023
Система ПВО сбила беспилотник под Белгородом
Силы противовоздушной обороны сбили в окрестностях Белгорода беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T12:20
2023-07-02T12:20
2023-07-02T13:56
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 2 июл — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили в окрестностях Белгорода беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют последствия на земле", — написал он. По предварительным данным, пострадавших нет, добавил губернатор.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается атакам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В последние месяцы удары стали особенно интенсивными, прежде всего по приграничным районам.
https://ria.ru/20230630/pvo-1881353765.html
белгород
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
Система ПВО сбила беспилотник под Белгородом
Губернатор Гладков заявил о сбитом системой ПВО беспилотнике ВСУ в окрестностях Белгорода