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Система ПВО сбила беспилотник под Белгородом - РИА Новости, 02.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 02.07.2023 (обновлено: 13:56 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/pvo-1881733440.html
Система ПВО сбила беспилотник под Белгородом
Система ПВО сбила беспилотник под Белгородом - РИА Новости, 02.07.2023
Система ПВО сбила беспилотник под Белгородом
Силы противовоздушной обороны сбили в окрестностях Белгорода беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T12:20
2023-07-02T13:56
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 2 июл — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили в окрестностях Белгорода беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют последствия на земле", — написал он. По предварительным данным, пострадавших нет, добавил губернатор.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается атакам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В последние месяцы удары стали особенно интенсивными, прежде всего по приграничным районам.
https://ria.ru/20230630/pvo-1881353765.html
белгород
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
Система ПВО сбила беспилотник под Белгородом

Губернатор Гладков заявил о сбитом системой ПВО беспилотнике ВСУ в окрестностях Белгорода

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 июл — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили в окрестностях Белгорода беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют последствия на земле", — написал он.
По предварительным данным, пострадавших нет, добавил губернатор.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается атакам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В последние месяцы удары стали особенно интенсивными, прежде всего по приграничным районам.
Название города на здании в Бердянске - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В Бердянске сработала система ПВО
30 июня, 08:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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