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Володин: СССР не распался бы, если бы его возглавляли такие люди, как Путин - РИА Новости, 02.07.2023
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10:20 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/putin-1881723343.html
Володин: СССР не распался бы, если бы его возглавляли такие люди, как Путин
Володин: СССР не распался бы, если бы его возглавляли такие люди, как Путин - РИА Новости, 02.07.2023
Володин: СССР не распался бы, если бы его возглавляли такие люди, как Путин
Развала СССР и революции не было бы, если бы в 1917 и 1991 годах во главе государства были бы такие, как президент России Владимир Путин, заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T10:20
2023-07-02T10:20
россия
ссср
белоруссия
владимир путин
евгений пригожин
вячеслав володин
госдума рф
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Развала СССР и революции не было бы, если бы в 1917 и 1991 годах во главе государства были бы такие, как президент России Владимир Путин, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. &quot;Анализируя вызовы, с которыми сталкивалась наша страна ранее, можно сделать следующий вывод: если бы во главе государства в 1917 и 1991 годах были такие, как Путин, не было бы революции и развала СССР&quot;, - написал Володин.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
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россия, ссср, белоруссия, владимир путин, евгений пригожин, вячеслав володин, госдума рф, попытка вооруженного мятежа, политика
Россия, СССР, Белоруссия, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Попытка вооруженного мятежа, Политика
Володин: СССР не распался бы, если бы его возглавляли такие люди, как Путин

Володин: развала СССР не случилось бы, если бы во главе страны были такие люди, как Путин

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля
Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Развала СССР и революции не было бы, если бы в 1917 и 1991 годах во главе государства были бы такие, как президент России Владимир Путин, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«

"Анализируя вызовы, с которыми сталкивалась наша страна ранее, можно сделать следующий вывод: если бы во главе государства в 1917 и 1991 годах были такие, как Путин, не было бы революции и развала СССР", - написал Володин.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
От развала СССР выиграли советская элита, США и Европа, заявил Володин
8 декабря 2021, 10:54
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
"Экзамен на зрелость": Россия преодолела переломный момент СВО
25 июня, 01:05
 
РоссияСССРБелоруссияВладимир ПутинЕвгений ПригожинВячеслав ВолодинГосдума РФПопытка вооруженного мятежаПолитика
 
 
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