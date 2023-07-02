https://ria.ru/20230702/putin-1881723343.html

Володин: СССР не распался бы, если бы его возглавляли такие люди, как Путин

Володин: СССР не распался бы, если бы его возглавляли такие люди, как Путин - РИА Новости, 02.07.2023

Володин: СССР не распался бы, если бы его возглавляли такие люди, как Путин

Развала СССР и революции не было бы, если бы в 1917 и 1991 годах во главе государства были бы такие, как президент России Владимир Путин, заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T10:20

2023-07-02T10:20

2023-07-02T10:20

россия

ссср

белоруссия

владимир путин

евгений пригожин

вячеслав володин

госдума рф

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Развала СССР и революции не было бы, если бы в 1917 и 1991 годах во главе государства были бы такие, как президент России Владимир Путин, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Анализируя вызовы, с которыми сталкивалась наша страна ранее, можно сделать следующий вывод: если бы во главе государства в 1917 и 1991 годах были такие, как Путин, не было бы революции и развала СССР", - написал Володин.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211208/soyuz-1762702959.html

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ссср, белоруссия, владимир путин, евгений пригожин, вячеслав володин, госдума рф, попытка вооруженного мятежа, политика