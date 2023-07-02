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Пушков назвал главный источник беспорядков во Франции
Пушков назвал главный источник беспорядков во Франции - РИА Новости, 02.07.2023
Пушков назвал главный источник беспорядков во Франции
Мультикультурализм, интеграция, толерантность и прочие искусственные идеологемы привели к разрушительным беспорядкам во Франции, написал сенатор Алексей Пушков... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T12:43
2023-07-02T12:43
2023-07-02T12:43
в мире
франция
париж
нантер
алексей пушков
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мультикультурализм, интеграция, толерантность и прочие искусственные идеологемы привели к разрушительным беспорядкам во Франции, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Вы не хотели видеть результатов бесконтрольной миграции? Они вас заставят их увидеть. Вот они. Наглядные и зримые", - заявил он.Скорее всего, во Франции и после этого бунта не изменится ровным счетом ничего, заключил политик.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования. В итоге протесты охватили всю страну: молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит банки и магазины.
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в мире, франция, париж, нантер, алексей пушков, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Париж, Нантер, Алексей Пушков, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Пушков назвал главный источник беспорядков во Франции
Сенатор Пушков назвал бесконтрольную миграцию причиной массовых беспорядков во Франции