Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал главный источник беспорядков во Франции - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/pushkov-1881736015.html
Пушков назвал главный источник беспорядков во Франции
Пушков назвал главный источник беспорядков во Франции - РИА Новости, 02.07.2023
Пушков назвал главный источник беспорядков во Франции
Мультикультурализм, интеграция, толерантность и прочие искусственные идеологемы привели к разрушительным беспорядкам во Франции, написал сенатор Алексей Пушков... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T12:43
2023-07-02T12:43
в мире
франция
париж
нантер
алексей пушков
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мультикультурализм, интеграция, толерантность и прочие искусственные идеологемы привели к разрушительным беспорядкам во Франции, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Вы не хотели видеть результатов бесконтрольной миграции? Они вас заставят их увидеть. Вот они. Наглядные и зримые", - заявил он.Скорее всего, во Франции и после этого бунта не изменится ровным счетом ничего, заключил политик.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования. В итоге протесты охватили всю страну: молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит банки и магазины.
https://ria.ru/20230702/shveytsariya-1881721541.html
франция
париж
нантер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1b32e3b1b8c0358a4561821f0b5197e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, нантер, алексей пушков, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Париж, Нантер, Алексей Пушков, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Пушков назвал главный источник беспорядков во Франции

Сенатор Пушков назвал бесконтрольную миграцию причиной массовых беспорядков во Франции

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мультикультурализм, интеграция, толерантность и прочие искусственные идеологемы привели к разрушительным беспорядкам во Франции, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Вы не хотели видеть результатов бесконтрольной миграции? Они вас заставят их увидеть. Вот они. Наглядные и зримые", - заявил он.
Скорее всего, во Франции и после этого бунта не изменится ровным счетом ничего, заключил политик.
Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования. В итоге протесты охватили всю страну: молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит банки и магазины.
Швейцарские полицейские перед несанкционированной акцией протеста - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию
Вчера, 10:02
 
В миреФранцияПарижНантерАлексей ПушковБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала