https://ria.ru/20230702/protesty-1881708338.html
Полиция арестовала более 300 человек ночью на протестах во Франции
Полиция арестовала более 300 человек ночью на протестах во Франции - РИА Новости, 02.07.2023
Полиция арестовала более 300 человек ночью на протестах во Франции
Полиция арестовала более 300 человек на протестах во Франции в ночь на воскресенье, передает Франс Пресс со ссылкой на предварительные данные министерства... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T04:11
2023-07-02T04:11
2023-07-02T05:44
в мире
франция
париж
лион
жеральд дарманен
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881671829_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e87a8ad12a15cdb1fd8ce040658d877a.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Полиция арестовала более 300 человек на протестах во Франции в ночь на воскресенье, передает Франс Пресс со ссылкой на предварительные данные министерства внутренних дел страны. "В общей сложности 322 человека были арестованы во Франции, в том числе 126 человек в Париже и его пригородах, в 1.30 ночи воскресенья (0.30 мск)", — сообщает агентство.Отмечается, что в Марселе и Лионе арестовали 56 и 21 человека соответственно.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам силовиков, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.
https://ria.ru/20230702/parizh-1881702668.html
франция
париж
лион
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881671829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffe54ec6ea8015190368997ac287897a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, лион, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Париж, Лион, Жеральд Дарманен, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Полиция арестовала более 300 человек ночью на протестах во Франции
AFP: полиция арестовала 322 человека на протестах во Франции, из них 126 человек в Париже