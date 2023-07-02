https://ria.ru/20230702/protesty-1881708338.html

Полиция арестовала более 300 человек ночью на протестах во Франции

Полиция арестовала более 300 человек ночью на протестах во Франции - РИА Новости, 02.07.2023

Полиция арестовала более 300 человек ночью на протестах во Франции

Полиция арестовала более 300 человек на протестах во Франции в ночь на воскресенье, передает Франс Пресс со ссылкой на предварительные данные министерства... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T04:11

2023-07-02T04:11

2023-07-02T05:44

в мире

франция

париж

лион

жеральд дарманен

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Полиция арестовала более 300 человек на протестах во Франции в ночь на воскресенье, передает Франс Пресс со ссылкой на предварительные данные министерства внутренних дел страны. "В общей сложности 322 человека были арестованы во Франции, в том числе 126 человек в Париже и его пригородах, в 1.30 ночи воскресенья (0.30 мск)", — сообщает агентство.Отмечается, что в Марселе и Лионе арестовали 56 и 21 человека соответственно.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам силовиков, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.

https://ria.ru/20230702/parizh-1881702668.html

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в мире, франция, париж, лион, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере