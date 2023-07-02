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Полиция арестовала более 300 человек ночью на протестах во Франции - РИА Новости, 02.07.2023
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04:11 02.07.2023 (обновлено: 05:44 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/protesty-1881708338.html
Полиция арестовала более 300 человек ночью на протестах во Франции
Полиция арестовала более 300 человек ночью на протестах во Франции - РИА Новости, 02.07.2023
Полиция арестовала более 300 человек ночью на протестах во Франции
Полиция арестовала более 300 человек на протестах во Франции в ночь на воскресенье, передает Франс Пресс со ссылкой на предварительные данные министерства... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T04:11
2023-07-02T05:44
в мире
франция
париж
лион
жеральд дарманен
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Полиция арестовала более 300 человек на протестах во Франции в ночь на воскресенье, передает Франс Пресс со ссылкой на предварительные данные министерства внутренних дел страны. &quot;В общей сложности 322 человека были арестованы во Франции, в том числе 126 человек в Париже и его пригородах, в 1.30 ночи воскресенья (0.30 мск)&quot;, — сообщает агентство.Отмечается, что в Марселе и Лионе арестовали 56 и 21 человека соответственно.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам силовиков, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.
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в мире, франция, париж, лион, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Париж, Лион, Жеральд Дарманен, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Полиция арестовала более 300 человек ночью на протестах во Франции

AFP: полиция арестовала 322 человека на протестах во Франции, из них 126 человек в Париже

© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMONСтолкновения протестующих с полицией в Марселе
Столкновения протестующих с полицией в Марселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMON
Столкновения протестующих с полицией в Марселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Полиция арестовала более 300 человек на протестах во Франции в ночь на воскресенье, передает Франс Пресс со ссылкой на предварительные данные министерства внутренних дел страны.
«

"В общей сложности 322 человека были арестованы во Франции, в том числе 126 человек в Париже и его пригородах, в 1.30 ночи воскресенья (0.30 мск)", — сообщает агентство.

Отмечается, что в Марселе и Лионе арестовали 56 и 21 человека соответственно.
Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам силовиков, юноша отказался выполнять их требования.
Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.
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В миреФранцияПарижЛионЖеральд ДарманенБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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