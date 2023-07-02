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В Запорожской области пресекли попытку прорыва спецгруппы ВСУ

В Запорожской области пресекли попытку прорыва спецгруппы ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023

В Запорожской области пресекли попытку прорыва спецгруппы ВСУ

Попытка прорыва спецгруппы украинских войск пресечена на линии фронта в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T12:55

2023-07-02T12:55

2023-07-02T12:55

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Попытка прорыва спецгруппы украинских войск пресечена на линии фронта в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "Сегодня ночью в районе Пятихаток на васильевском направлении запорожского фронта нашей разведкой было вскрыто движение спецгруппы ВСУ в количестве около 20 нацистов", - написал Рогов. По его словам, спецгруппа ВСУ пыталась прорваться к позициям российских войск. "По ней было нанесено огневое поражение, в результате чего ликвидировано восемь и ранено пять боевиков ВСУ", - подчеркнул Рогов.

запорожская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность