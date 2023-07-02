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В Запорожской области пресекли попытку прорыва спецгруппы ВСУ
В Запорожской области пресекли попытку прорыва спецгруппы ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
В Запорожской области пресекли попытку прорыва спецгруппы ВСУ
Попытка прорыва спецгруппы украинских войск пресечена на линии фронта в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T12:55
2023-07-02T12:55
2023-07-02T12:55
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Попытка прорыва спецгруппы украинских войск пресечена на линии фронта в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "Сегодня ночью в районе Пятихаток на васильевском направлении запорожского фронта нашей разведкой было вскрыто движение спецгруппы ВСУ в количестве около 20 нацистов", - написал Рогов. По его словам, спецгруппа ВСУ пыталась прорваться к позициям российских войск. "По ней было нанесено огневое поражение, в результате чего ликвидировано восемь и ранено пять боевиков ВСУ", - подчеркнул Рогов.
запорожская область
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Запорожской области пресекли попытку прорыва спецгруппы ВСУ
Рогов: в районе Пятихаток разведчики пресекли попытку прорыва спецгруппы украинских войск