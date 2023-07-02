Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области пресекли попытку прорыва спецгруппы ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/proryv-1881736697.html
В Запорожской области пресекли попытку прорыва спецгруппы ВСУ
В Запорожской области пресекли попытку прорыва спецгруппы ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
В Запорожской области пресекли попытку прорыва спецгруппы ВСУ
Попытка прорыва спецгруппы украинских войск пресечена на линии фронта в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T12:55
2023-07-02T12:55
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881478623_0:56:3434:1987_1920x0_80_0_0_6ae2648ade5620cd87dac247f8c04bda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Попытка прорыва спецгруппы украинских войск пресечена на линии фронта в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "Сегодня ночью в районе Пятихаток на васильевском направлении запорожского фронта нашей разведкой было вскрыто движение спецгруппы ВСУ в количестве около 20 нацистов", - написал Рогов. По его словам, спецгруппа ВСУ пыталась прорваться к позициям российских войск. "По ней было нанесено огневое поражение, в результате чего ликвидировано восемь и ранено пять боевиков ВСУ", - подчеркнул Рогов.
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881478623_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_8b6d73d7048f9ae5cd2e16105801003d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Запорожской области пресекли попытку прорыва спецгруппы ВСУ

Рогов: в районе Пятихаток разведчики пресекли попытку прорыва спецгруппы украинских войск

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Попытка прорыва спецгруппы украинских войск пресечена на линии фронта в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
«
"Сегодня ночью в районе Пятихаток на васильевском направлении запорожского фронта нашей разведкой было вскрыто движение спецгруппы ВСУ в количестве около 20 нацистов", - написал Рогов.
По его словам, спецгруппа ВСУ пыталась прорваться к позициям российских войск.
"По ней было нанесено огневое поражение, в результате чего ликвидировано восемь и ранено пять боевиков ВСУ", - подчеркнул Рогов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 июля, 15:43
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала