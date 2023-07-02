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Пробка у Крымского моста к ночи начала уменьшаться - РИА Новости, 02.07.2023
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23:39 02.07.2023 (обновлено: 23:47 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/probka-1881796916.html
Пробка у Крымского моста к ночи начала уменьшаться
Пробка у Крымского моста к ночи начала уменьшаться - РИА Новости, 02.07.2023
Пробка у Крымского моста к ночи начала уменьшаться
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к ночи сократилась до шести километров, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T23:39
2023-07-02T23:47
общество
краснодарский край
россия
республика крым
николай лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к ночи сократилась до шести километров, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров, в воскресенье – восьми километров. Минтрансом открыты дополнительные пункты досмотра. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 22:00 пробка 6 км, время ожидания до 4 часов", - написал Лукашенко в своем телеграм-канале. При этом, по его словам, пробка на выезде из Крыма по состоянию на 22:00 растянулась на три метра, время ожидания 20 минут.
https://ria.ru/20230628/krym-1880855862.html
краснодарский край
россия
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общество, краснодарский край, россия, республика крым, николай лукашенко
Общество, Краснодарский край, Россия, Республика Крым, Николай Лукашенко
Пробка у Крымского моста к ночи начала уменьшаться

Министр транспорта Лукашенко: пробка у Крымского моста к ночи начала уменьшаться

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛегковые автомобили на Крымском мосту
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Легковые автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к ночи сократилась до шести километров, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров, в воскресенье – восьми километров. Минтрансом открыты дополнительные пункты досмотра.
"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 22:00 пробка 6 км, время ожидания до 4 часов", - написал Лукашенко в своем телеграм-канале.
При этом, по его словам, пробка на выезде из Крыма по состоянию на 22:00 растянулась на три метра, время ожидания 20 минут.
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ОбществоКраснодарский крайРоссияРеспублика КрымНиколай Лукашенко
 
 
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