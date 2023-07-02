https://ria.ru/20230702/probka-1881796916.html
Пробка у Крымского моста к ночи начала уменьшаться
Пробка у Крымского моста к ночи начала уменьшаться - РИА Новости, 02.07.2023
Пробка у Крымского моста к ночи начала уменьшаться
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к ночи сократилась до шести километров, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T23:39
2023-07-02T23:39
2023-07-02T23:47
общество
краснодарский край
россия
республика крым
николай лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824191171_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a84891e76dddc582b8da2b384a8be7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к ночи сократилась до шести километров, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров, в воскресенье – восьми километров. Минтрансом открыты дополнительные пункты досмотра. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 22:00 пробка 6 км, время ожидания до 4 часов", - написал Лукашенко в своем телеграм-канале. При этом, по его словам, пробка на выезде из Крыма по состоянию на 22:00 растянулась на три метра, время ожидания 20 минут.
https://ria.ru/20230628/krym-1880855862.html
краснодарский край
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824191171_1053:614:2965:2048_1920x0_80_0_0_360b70e29d88458dba03cb0f14bae397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, россия, республика крым, николай лукашенко
Общество, Краснодарский край, Россия, Республика Крым, Николай Лукашенко
Пробка у Крымского моста к ночи начала уменьшаться
Министр транспорта Лукашенко: пробка у Крымского моста к ночи начала уменьшаться