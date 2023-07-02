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Пробка у Крымского моста к ночи начала уменьшаться

Пробка у Крымского моста к ночи начала уменьшаться - РИА Новости, 02.07.2023

Пробка у Крымского моста к ночи начала уменьшаться

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к ночи сократилась до шести километров, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T23:39

2023-07-02T23:39

2023-07-02T23:47

общество

краснодарский край

россия

республика крым

николай лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к ночи сократилась до шести километров, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров, в воскресенье – восьми километров. Минтрансом открыты дополнительные пункты досмотра. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 22:00 пробка 6 км, время ожидания до 4 часов", - написал Лукашенко в своем телеграм-канале. При этом, по его словам, пробка на выезде из Крыма по состоянию на 22:00 растянулась на три метра, время ожидания 20 минут.

https://ria.ru/20230628/krym-1880855862.html

краснодарский край

россия

республика крым

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общество, краснодарский край, россия, республика крым, николай лукашенко