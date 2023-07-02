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Арестован приморец, который похитил ребенка и вымогал деньги у отца - РИА Новости, 02.07.2023
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09:59 02.07.2023 (обновлено: 12:17 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/primore-1881721156.html
Арестован приморец, который похитил ребенка и вымогал деньги у отца
Арестован приморец, который похитил ребенка и вымогал деньги у отца - РИА Новости, 02.07.2023
Арестован приморец, который похитил ребенка и вымогал деньги у отца
Жителя Приморья арестовали по подозрению в похищении 14-летнего мальчика и вымогательстве денег у его отца, сообщаетcя в Telegram-канале краевой прокуратуры. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T09:59
2023-07-02T12:17
происшествия
хасанский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл — РИА Новости. Жителя Приморья арестовали по подозрению в похищении 14-летнего мальчика и вымогательстве денег у его отца, сообщаетcя в Telegram-канале краевой прокуратуры.&quot;С учетом позиции прокурора суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца&quot;, — говорится в релизе.В надзорном ведомстве добавили, что поставили на контроль ход и результаты расследования.Накануне региональный главк МВД сообщил, что 37-летний местный житель заявил в полицию на знакомого. По его словам, тот в течение ночи, угрожая арбалетом, удерживал его самого и его 14-летнего сына на базе отдыха в Хасанском районе.Как выяснили полицейские, подростка злоумышленник схватил первым, вывез в лес и пристегнул пластмассовыми жгутами к дереву. Затем он вернулся за отцом мальчика, вывез его в другое место в лесу и рассказал, что взял в плен его сына. Пока вымогатель шантажировал отца, требуя деньги, мальчик освободился и сбежал. В прокуратуре уточнили, что подростка приковали к бетонному кольцу наподобие колодезного, освободиться ему удалось только через несколько часов. В управлении МВД рассказали также, что вымогатель сбежал, когда узнал, что полиция уже поставлена в известность. Но его задержали — это оказался неоднократно судимый 33-летний мужчина, у которого с отцом мальчика "возник имущественный спор".Задержанный признался в преступлении. Против него возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы, предусматривающей до пяти лет лишения свободы.
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происшествия, хасанский район, приморский край
Происшествия, Хасанский район, Приморский край
Арестован приморец, который похитил ребенка и вымогал деньги у отца

Жителя Приморья, который похитил 14-летнего мальчика и вымогал деньги у отца, арестовали

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл — РИА Новости. Жителя Приморья арестовали по подозрению в похищении 14-летнего мальчика и вымогательстве денег у его отца, сообщаетcя в Telegram-канале краевой прокуратуры.
«

"С учетом позиции прокурора суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца", — говорится в релизе.

В надзорном ведомстве добавили, что поставили на контроль ход и результаты расследования.
Накануне региональный главк МВД сообщил, что 37-летний местный житель заявил в полицию на знакомого. По его словам, тот в течение ночи, угрожая арбалетом, удерживал его самого и его 14-летнего сына на базе отдыха в Хасанском районе.
Как выяснили полицейские, подростка злоумышленник схватил первым, вывез в лес и пристегнул пластмассовыми жгутами к дереву. Затем он вернулся за отцом мальчика, вывез его в другое место в лесу и рассказал, что взял в плен его сына. Пока вымогатель шантажировал отца, требуя деньги, мальчик освободился и сбежал.
В прокуратуре уточнили, что подростка приковали к бетонному кольцу наподобие колодезного, освободиться ему удалось только через несколько часов.
В управлении МВД рассказали также, что вымогатель сбежал, когда узнал, что полиция уже поставлена в известность. Но его задержали — это оказался неоднократно судимый 33-летний мужчина, у которого с отцом мальчика "возник имущественный спор".
Задержанный признался в преступлении. Против него возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы, предусматривающей до пяти лет лишения свободы.
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