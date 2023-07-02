https://ria.ru/20230702/poiski-1881736285.html

Поиски пропавшей в Оренбуржье девочки продолжаются третий день

Поиски пропавшей в Оренбуржье девочки продолжаются третий день - РИА Новости, 02.07.2023

Поиски пропавшей в Оренбуржье девочки продолжаются третий день

Поиски пропавшей в оренбургском Сорочинске пятилетней девочки ведутся третий день, пока результатов нет, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T12:52

2023-07-02T12:52

2023-07-02T12:52

происшествия

сорочинск

россия

оренбургская область

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УФА, 2 июл - РИА Новости. Поиски пропавшей в оренбургском Сорочинске пятилетней девочки ведутся третий день, пока результатов нет, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "ОренСпас". Ранее сообщалось, что 30 июня днем пятилетняя Василиса Целовальникова ушла из двора дома № 142, расположенного по улице Набережной города Сорочинск, и пропала. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, прокуратура контролирует ход расследования дела и поиски ребенка. В поисках Василисы задействованы более 300 человек, в том числе следователи, полицейские, кинологи, водолазы, спасатели и волонтеры. "Идет третий день поисков девочки, пока результатов нет. Вчера с обеда в Сорочинске был сильный дождь, который осложнил работу добровольцев. Несмотря на это, поисковые группы сменяли друг друга. Обсохнув, люди опять выходили на местность", - сказал РИА Новости представитель поисково-спасательного отряда. Собеседник отметил, что пропавшая девочка не разговаривает. "Она с особенностями в развитии, не разговаривает. В остальном она здорова", - сказал представитель отряда "ОренСпас". Спасательный отряд в своем Telegram-канале сообщает, что в Сорочинске работает оперативный штаб поисков. Сотрудники правоохранительных органов, спасатели, поисковые отряды из нескольких городов России и добровольцы продолжают обследовать местность. "Все, у кого есть камеры у дома или видеорегистратор в машине, просмотрите записи с 15.00 часов 30 июня и по сей день. Не важно какой район, ребенок мог оказаться где угодно. Может, именно вы поможете в поисках маленькой Василисы", - написала в своем Telegram-канале мэр Сорочинска Татьяна Мелентьева.

https://ria.ru/20230701/deti-1881639291.html

https://ria.ru/20230702/devochka-1881723996.html

сорочинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, сорочинск, россия, оренбургская область