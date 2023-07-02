https://ria.ru/20230702/piletskaya-1881495848.html

Биография Татьяны Пилецкой

Биография Татьяны Пилецкой - РИА Новости, 02.07.2023

Биография Татьяны Пилецкой

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Татьяна Львовна Пилецкая (урожденная Урлауб) родилась 2 июля 1928 года в Ленинграде (ныне... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T01:15

2023-07-02T01:15

2023-07-02T01:15

справки

санкт-петербург

россия

краснотурьинск

академия русского балета имени а. я. вагановой

ленфильм

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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Татьяна Львовна Пилецкая (урожденная Урлауб) родилась 2 июля 1928 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье с немецкими корнями.Крестница художника Кузьмы Петрова-Водкина, который изобразил ее на картине "Девочка с куклой" ("Портрет Татули"). В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) отец Пилецкой – Людвиг Урлауб (Пилецкая сменила отчество при получении паспорта) как этнический немец был репрессирован (местом ссылки стал Краснотурьинск в Свердловской области, вернулся в 1958 году), ее брат Владимир погиб на фронте.Татьяна Пилецкая училась в Ленинградском академическом хореографическом училище имени А.Я. Вагановой (ныне Академия русского балета имени А.Я. Вагановой) и в годы войны вместе с училищем была эвакуирована в Молотов (ныне Пермь).В 1945 году окончила хореографическое училище, в 1948 году – драматическую студию при Ленинградском Большом драматическом театре имени М. Горького (ныне Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова), мастерская Ольги Казико.С 1945 по 1948 год в качестве артистки балета служила в Ленинградском театре музыкальной комедии (ныне Санкт-Петербургcкий государственный театр музыкальной комедии) и Ленинградском театре эстрады и миниатюр (ныне Театр эстрады имени А.И. Райкина), в качестве драматической актрисы – в Театре-студии киноактера при "Ленфильме". В 1949 году вместе с мужем-офицером уехала в город Полярный в Мурманской области, работала диктором городского радиоузла, а также руководила самодеятельностью при Доме офицеров.В 1963-1990 годах служила в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (ныне Театр-фестиваль "Балтийский дом"). Сыграла десятки ролей, среди которых Роксана в спектакле "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана, Миледи в "Трех мушкетерах" Александра Дюма, Огудалова в спектакле "Бесприданница" по пьесе Александра Островского, Дженни-Малина в "Трехгрошовой опере" Бертольда Брехта, Анна Андреевна в спектакле "Ревизор" по пьесе Николая Гоголя, в спектакле "Сон об осени".В 1990-1995 годах Пилецкая состояла в труппе Санкт-Петербургского драматического театра "Патриот" РОСТО. Исполняла роли в постановках Геннадия Егорова по пьесам Константина Скворцова (императрица Елизавета Петровна в "Ваньке-Каине", императрица Александра Федоровна в "Гришке Распутине"), по пьесам Владимира Попова (Марианна, Катька, Луиза, Дина в "Идеальной паре", Вера Аркадьевна в "Дорогом подарке").В 1996 году Татьяна Пилецкая вернулась в театр "Балтийский Дом", где работает по настоящее время. В 2018 году актриса отметила 90-летний юбилей премьерным спектаклем "Ма-Мурэ" по одноименной пьесе Жана Сармана. В текущем репертуаре занята в спектаклях "Деревья умирают стоя" (Бабушка) по одноименной пьесе Алехандро Касоны, "Семья в подарок" (Софья Ивановна) по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала", "Рок-н-ролл на закате" (Она) по пьесе Михаила Хейфеца "Rock-n-roll на закате".Принимала участие в спектаклях театра "Приют комедианта". Несколько лет на сцене театра Татьяна Пилецкая играла роль Джулии Ламберт в постановке "Крепкий чай с бисквитным пирожным" по роману Сомерсета Моэма "Театр", Элизабет в "Занозе" по одноименной пьесе Франсуазы Саган. В театре "Русская антреприза имени Андрея Миронова" Пилецкая играет роль Ираиды Семеновны в спектакле "Баба-Шанель" по одноименной пьесе Николая Коляды. В кино Татьяна Пилецкая дебютировала в 1946 году в эпизоде фильма "Солистка балета".В 1947 году Пилецкая получила первую заметную роль Даши Севастопольской в картине Григория Козинцева "Пирогов".В 1956 году на экраны вышел фильм "Разные судьбы" режиссера Леонида Лукова, где Пилецкая сыграла главную роль. Эта работа принесла актрисе популярность.Играла также в фильмах и сериалах "Золушка" (1947), "Белинский" (1951), "Мать" (1955), "Княжна Мери" (1955), "Невеста" (1956), "Дело №306" (1956), "Олеко Дундич" (1958), "О моем друге" (1958), "Мечты сбываются" (1959), "Иду к вам!.." (1961), "Третья молодость" (1965), "Тайна пещеры Каниюта" (1966), "Зеленая карета" (1967), "День солнца и дождя" (1967), "Прощание с Петербургом" (1971), "Драма из старинной жизни" (1971), "Возвращение" (1972), "Двое в новом доме" (1978), "Путешествие в другой город" (1979), "И вечный бой… Из жизни Александра Блока" (1980), "Сильва" (1981), "В старых ритмах" (1982), "Лермонтов" (1986), "Миф о Леониде" (1991), "Счастливый неудачник" (1993), "Роман императора" (1993), "Улицы разбитых фонарей-3" (2001), "Янтарный барон" (2007), "Каменская-5" (2008), "Питерские каникулы" (2009), "Вербное воскресенье" (2009), "Беглецы" (2011), "Я ему верю" (2011), "Лекарство против страха" (2013), "Тайны следствия-13" (2013), "Северный ветер" (2020) и др.Пилецкая пробовала себя и как актриса дубляжа. Вместе с Юлианом Паничем они стали первыми ленинградскими актерами, озвучившими на русский язык зарубежный фильм. Им стал американский фильм "Рапсодия" режиссера Чарльза Видора (1954), в котором ее голосом говорила Элизабет Тейлор. Кроме того, Пилецкая участвовала в озвучке фильмов "Подвиги Геракла" (1958), "Друг песни" (1961), "Спасибо за весну" (1961), "Цветы календулы" (1998) и "Привет, бабульник!" (2019). Татьяна Пилецкая – народная артистка Российской Федерации (1999). Имеет множество наград за свою творческую деятельность: орден Почета (2007), орден Дружбы (2017), знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" (2013), почетный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом" (2018), лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" (2020), лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" (2013), лауреат Национальной анимационной премии "Икар" (2020) и др.Автор пяти книг: "Серебряные нити" (1998), "Хрустальные дожди" (2005), "Да, у всех судьбы разные или Биографические эскизы" (2010), "Всегда с вами" (2016), "Навстречу ветру" (2018). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, санкт-петербург, россия, краснотурьинск, академия русского балета имени а. я. вагановой, ленфильм