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ВСУ снова обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:43 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/obstrel-1881786409.html
ВСУ снова обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ снова обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.07.2023
ВСУ снова обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 13 снарядов калибра 152 миллиметра и шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T21:43
2023-07-02T21:43
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 13 снарядов калибра 152 миллиметра и шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Ведомство также отмечает, что в 19.10 и 19.30 украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 13 снарядов калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ снова обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 13 снарядов калибра 152 миллиметра и шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Ведомство также отмечает, что в 19.10 и 19.30 украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 13 снарядов калибра 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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