https://ria.ru/20230702/obstrel-1881759746.html

ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО штапельными противопехотными боеприпасами

ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО штапельными противопехотными боеприпасами - РИА Новости, 02.07.2023

ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО штапельными противопехотными боеприпасами

Украинские боевики в субботу обстреляли город Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS шрапнельными противопехотными боеприпасами, рассказал журналистам... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T16:50

2023-07-02T16:50

2023-07-02T17:55

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ТОКМАК (Запорожская область), 2 июл – РИА Новости. Украинские боевики в субботу обстреляли город Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS шрапнельными противопехотными боеприпасами, рассказал журналистам представитель Следственного комитета России. Ранее оперативные службы Запорожской области заявили, что в субботу украинские боевики нанесли удар по городу Токмак из РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибло два человека, пять детей пострадали. "При осмотре прилегающей к зданию дворовой территории зафиксировано наличие поражающих элементов от осколочных снарядов по типу шрапнели. Кроме этого, установлено, что остекление этих указанных зданий во всём его протяжении … имеет значительные повреждения, и говорит о том, что со стороны вооруженных сил Украины был применён боеприпас противопехотного действия, который срабатывает на определённой высоте от земли для наибольшего разлета по площади поражающими элементами в виде шариков-шрапнели", - рассказал представитель СК РФ.

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

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токмак, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия