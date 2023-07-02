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ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО штапельными противопехотными боеприпасами
ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО штапельными противопехотными боеприпасами - РИА Новости, 02.07.2023
ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО штапельными противопехотными боеприпасами
Украинские боевики в субботу обстреляли город Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS шрапнельными противопехотными боеприпасами, рассказал журналистам... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T16:50
2023-07-02T16:50
2023-07-02T17:55
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ТОКМАК (Запорожская область), 2 июл – РИА Новости. Украинские боевики в субботу обстреляли город Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS шрапнельными противопехотными боеприпасами, рассказал журналистам представитель Следственного комитета России. Ранее оперативные службы Запорожской области заявили, что в субботу украинские боевики нанесли удар по городу Токмак из РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибло два человека, пять детей пострадали. "При осмотре прилегающей к зданию дворовой территории зафиксировано наличие поражающих элементов от осколочных снарядов по типу шрапнели. Кроме этого, установлено, что остекление этих указанных зданий во всём его протяжении … имеет значительные повреждения, и говорит о том, что со стороны вооруженных сил Украины был применён боеприпас противопехотного действия, который срабатывает на определённой высоте от земли для наибольшего разлета по площади поражающими элементами в виде шариков-шрапнели", - рассказал представитель СК РФ.
https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html
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токмак, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО штапельными противопехотными боеприпасами
ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО HIMARS штапельными противопехотными боеприпасами