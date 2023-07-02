https://ria.ru/20230702/obstrel-1881758419.html

Врач рассказал о состоянии детей, пострадавших при обстреле Токмака

Врач рассказал о состоянии детей, пострадавших при обстреле Токмака - РИА Новости, 02.07.2023

Врач рассказал о состоянии детей, пострадавших при обстреле Токмака

Дети, пострадавшие от обстрела украинскими войсками города Токмак в Запорожской области, получили проникающие ранения легкой и средней степени тяжести,... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T16:33

2023-07-02T16:33

2023-07-02T16:33

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

происшествия

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ТОКМАК, 2 июл – РИА Новости. Дети, пострадавшие от обстрела украинскими войсками города Токмак в Запорожской области, получили проникающие ранения легкой и средней степени тяжести, рассказал журналистам главврач Токмакской городской больницы Юрий Устименко. Ранее экстренные службы Запорожской области сообщили, что в результате обстрела города Токмак ранения получили пятеро детей. "Дети, которые пострадали, в возрасте от 6 до 13 лет. Помощь оказывалась этим детям бригадой хирургов в составе трёх человек. Проведены рентгенологическое обследование, УЗИ, лабораторные обследования, проведено необходимое оперативное лечение. Ранение у детей лёгкой степени и проникающие ранения мягких тканей голени и таза, и трое детей средней тяжести, включая переломы бедренной кости и ранения грудной клетки. После оказания помощи состояние больных стабилизировано и санитарным транспортом переведены для дальнейшего лечения в Мелитопольскую областную больницу. На момент госпитализации в областную больницу состояние больных было стабильно", - рассказал Устименко.

https://ria.ru/20230701/obstrel-1881657624.html

токмак

запорожская область

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токмак, запорожская область, происшествия