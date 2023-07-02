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Врач рассказал о состоянии детей, пострадавших при обстреле Токмака - РИА Новости, 02.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/obstrel-1881758419.html
Врач рассказал о состоянии детей, пострадавших при обстреле Токмака
Врач рассказал о состоянии детей, пострадавших при обстреле Токмака - РИА Новости, 02.07.2023
Врач рассказал о состоянии детей, пострадавших при обстреле Токмака
Дети, пострадавшие от обстрела украинскими войсками города Токмак в Запорожской области, получили проникающие ранения легкой и средней степени тяжести,... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T16:33
2023-07-02T16:33
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
происшествия
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ТОКМАК, 2 июл – РИА Новости. Дети, пострадавшие от обстрела украинскими войсками города Токмак в Запорожской области, получили проникающие ранения легкой и средней степени тяжести, рассказал журналистам главврач Токмакской городской больницы Юрий Устименко. Ранее экстренные службы Запорожской области сообщили, что в результате обстрела города Токмак ранения получили пятеро детей. "Дети, которые пострадали, в возрасте от 6 до 13 лет. Помощь оказывалась этим детям бригадой хирургов в составе трёх человек. Проведены рентгенологическое обследование, УЗИ, лабораторные обследования, проведено необходимое оперативное лечение. Ранение у детей лёгкой степени и проникающие ранения мягких тканей голени и таза, и трое детей средней тяжести, включая переломы бедренной кости и ранения грудной клетки. После оказания помощи состояние больных стабилизировано и санитарным транспортом переведены для дальнейшего лечения в Мелитопольскую областную больницу. На момент госпитализации в областную больницу состояние больных было стабильно", - рассказал Устименко.
https://ria.ru/20230701/obstrel-1881657624.html
токмак
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токмак, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Происшествия
Врач рассказал о состоянии детей, пострадавших при обстреле Токмака

Врач Устименко: пострадавшие при обстреле Токмака дети получили ранения средней степени

© Максим Захаров | Перейти в медиабанкПоследствие обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
Последствие обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
© Максим Захаров
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Последствие обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
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ТОКМАК, 2 июл – РИА Новости. Дети, пострадавшие от обстрела украинскими войсками города Токмак в Запорожской области, получили проникающие ранения легкой и средней степени тяжести, рассказал журналистам главврач Токмакской городской больницы Юрий Устименко.
Ранее экстренные службы Запорожской области сообщили, что в результате обстрела города Токмак ранения получили пятеро детей.
«
"Дети, которые пострадали, в возрасте от 6 до 13 лет. Помощь оказывалась этим детям бригадой хирургов в составе трёх человек. Проведены рентгенологическое обследование, УЗИ, лабораторные обследования, проведено необходимое оперативное лечение. Ранение у детей лёгкой степени и проникающие ранения мягких тканей голени и таза, и трое детей средней тяжести, включая переломы бедренной кости и ранения грудной клетки. После оказания помощи состояние больных стабилизировано и санитарным транспортом переведены для дальнейшего лечения в Мелитопольскую областную больницу. На момент госпитализации в областную больницу состояние больных было стабильно", - рассказал Устименко.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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