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США позарились на богатую нефтью страну, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2023
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03:22 02.07.2023 (обновлено: 12:23 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/neft-1881706915.html
США позарились на богатую нефтью страну, пишут СМИ
США позарились на богатую нефтью страну, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2023
США позарились на богатую нефтью страну, пишут СМИ
США позарились на Венесуэлу и намерены любыми способами захватить ее нефть, написал обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T03:22
2023-07-02T12:23
в мире
сша
венесуэла
диосдадо кабельо
дональд трамп
каракас
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. США позарились на Венесуэлу и намерены любыми способами захватить ее нефть, написал обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч.Как отметил журналист, добыча черного золота в стране контролируется ее властями. Подобная ситуация не устраивает США, добавил он."Такая "независимость", конечно, уже почти 25 лет раздражает международные компании и правительство США, которые не могут воспользоваться этими месторождениями, расположенными в непосредственной близости от территории увядающей империи, и обогатиться за счет них", — заявил Эдельберто Лопес Бланч.В статье напомнили слова первого вице-президента Объединенной социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо о том, что американские санкции против Каракаса направлены на "захват нефтяных богатств страны".В качестве аргумента обозреватель также привел высказывания бывшего американского президента Дональда Трампа, который заявил, что, когда он покидал Белый дом, Венесуэла "была близка к краху", а США могли бы "ее захватить и получить всю нефть". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230419/venesuela-1866206349.html
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в мире, сша, венесуэла, диосдадо кабельо, дональд трамп, каракас
В мире, США, Венесуэла, Диосдадо Кабельо, Дональд Трамп, Каракас
США позарились на богатую нефтью страну, пишут СМИ

Rebelión: США хотят любыми способами захватить венесуэльскую нефть

© Pixabay / Pixabay / redhawkgroup Добыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© Pixabay / Pixabay / redhawkgroup
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. США позарились на Венесуэлу и намерены любыми способами захватить ее нефть, написал обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч.
Как отметил журналист, добыча черного золота в стране контролируется ее властями. Подобная ситуация не устраивает США, добавил он.
«
"Такая "независимость", конечно, уже почти 25 лет раздражает международные компании и правительство США, которые не могут воспользоваться этими месторождениями, расположенными в непосредственной близости от территории увядающей империи, и обогатиться за счет них", — заявил Эдельберто Лопес Бланч.
В статье напомнили слова первого вице-президента Объединенной социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо о том, что американские санкции против Каракаса направлены на "захват нефтяных богатств страны".
В качестве аргумента обозреватель также привел высказывания бывшего американского президента Дональда Трампа, который заявил, что, когда он покидал Белый дом, Венесуэла "была близка к краху", а США могли бы "ее захватить и получить всю нефть".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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