https://ria.ru/20230702/neft-1881706915.html

США позарились на богатую нефтью страну, пишут СМИ

США позарились на богатую нефтью страну, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2023

США позарились на богатую нефтью страну, пишут СМИ

США позарились на Венесуэлу и намерены любыми способами захватить ее нефть, написал обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T03:22

2023-07-02T03:22

2023-07-02T12:23

в мире

сша

венесуэла

диосдадо кабельо

дональд трамп

каракас

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. США позарились на Венесуэлу и намерены любыми способами захватить ее нефть, написал обозреватель Rebelión Эдельберто Лопес Бланч.Как отметил журналист, добыча черного золота в стране контролируется ее властями. Подобная ситуация не устраивает США, добавил он."Такая "независимость", конечно, уже почти 25 лет раздражает международные компании и правительство США, которые не могут воспользоваться этими месторождениями, расположенными в непосредственной близости от территории увядающей империи, и обогатиться за счет них", — заявил Эдельберто Лопес Бланч.В статье напомнили слова первого вице-президента Объединенной социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо о том, что американские санкции против Каракаса направлены на "захват нефтяных богатств страны".В качестве аргумента обозреватель также привел высказывания бывшего американского президента Дональда Трампа, который заявил, что, когда он покидал Белый дом, Венесуэла "была близка к краху", а США могли бы "ее захватить и получить всю нефть". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230419/venesuela-1866206349.html

сша

венесуэла

каракас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, венесуэла, диосдадо кабельо, дональд трамп, каракас