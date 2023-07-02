https://ria.ru/20230702/nanter-1881776711.html

В Нантере призвали прислушаться к призыву семьи убитого прекратить погромы

В Нантере призвали прислушаться к призыву семьи убитого прекратить погромы - РИА Новости, 02.07.2023

В Нантере призвали прислушаться к призыву семьи убитого прекратить погромы

Мэр французского Нантера, откуда начались протесты, Патрик Жарри призвал жителей города передать призыв бабушки убитого полицейскими 17-летнего подростка и... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T19:13

2023-07-02T19:13

2023-07-02T19:13

в мире

нантер

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881365425_0:57:1024:633_1920x0_80_0_0_434c9bd6f8fa190503527a73cea87364.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мэр французского Нантера, откуда начались протесты, Патрик Жарри призвал жителей города передать призыв бабушки убитого полицейскими 17-летнего подростка и положить конец насилию. Ранее бабушка Надя в интервью телеканалу BFMTV призвала участников беспорядков остановиться и осуждает использование его смерти в качестве предлога, чтобы все разрушить. "Семья (подростка) призывает положить конец насилию. Я прошу всех жителей Нантера распространить это послание и действовать…, чтобы его уважали", - говорится в заявлении на сайте города. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.

https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881761439.html

нантер

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нантер, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере