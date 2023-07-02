https://ria.ru/20230702/nanter-1881776711.html
В Нантере призвали прислушаться к призыву семьи убитого прекратить погромы
В Нантере призвали прислушаться к призыву семьи убитого прекратить погромы - РИА Новости, 02.07.2023
В Нантере призвали прислушаться к призыву семьи убитого прекратить погромы
Мэр французского Нантера, откуда начались протесты, Патрик Жарри призвал жителей города передать призыв бабушки убитого полицейскими 17-летнего подростка и... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T19:13
2023-07-02T19:13
2023-07-02T19:13
в мире
нантер
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мэр французского Нантера, откуда начались протесты, Патрик Жарри призвал жителей города передать призыв бабушки убитого полицейскими 17-летнего подростка и положить конец насилию. Ранее бабушка Надя в интервью телеканалу BFMTV призвала участников беспорядков остановиться и осуждает использование его смерти в качестве предлога, чтобы все разрушить. "Семья (подростка) призывает положить конец насилию. Я прошу всех жителей Нантера распространить это послание и действовать…, чтобы его уважали", - говорится в заявлении на сайте города. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.
https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881761439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нантер, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Нантер, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В Нантере призвали прислушаться к призыву семьи убитого прекратить погромы
Мэр Нантера призвал уважать призыв бабушки убитого подростка прекратить насилие