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Американские СМИ сообщили об очередном наемнике США, погибшем на Украине
Американские СМИ сообщили об очередном наемнике США, погибшем на Украине - РИА Новости, 02.07.2023
Американские СМИ сообщили об очередном наемнике США, погибшем на Украине
Американский телеканал CBS сообщил об очередном наемнике из США, бывшем морпехе по имени Иан Торторичи, погибшем на Украине. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T23:22
2023-07-02T23:22
2023-07-02T23:22
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Американский телеканал CBS сообщил об очередном наемнике из США, бывшем морпехе по имени Иан Торторичи, погибшем на Украине. "Ветеран морской пехоты США… убит на Украине", - говорится в сообщении. Как уточняется, Торторичи 15 месяцев назад добровольцем присоединился к иностранному легиону Украины для участия в конфликте на стороне Киева. В конце мая СК РФ сообщал, что более 2 тысяч иностранцев из 71 страны воюют против РФ на стороне Украины. В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы – из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действовали от 1 до 3 тысяч иностранных наемников. Президент Владимир Путин заявил 16 мая, что Россия бьет по военным целям Украины высокоточным оружием большой дальности и большой мощности, добиваясь успеха – "достаточно посмотреть, как уничтожаются склады с вооружениями, расположения личного состава, в том числе иностранных наемников".
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Американские СМИ сообщили об очередном наемнике США, погибшем на Украине
CBS: на Украине погиб американский наемник, бывший морпех Торторичи