https://ria.ru/20230702/muzey-1881712557.html

Сотрудник музея Мариуполя рассказал, как пытается спасти экспонаты

Сотрудник музея Мариуполя рассказал, как пытается спасти экспонаты - РИА Новости, 02.07.2023

Сотрудник музея Мариуполя рассказал, как пытается спасти экспонаты

Хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин рассказал РИА Новости, как пытается спасти экспонаты, которые оказались погребены под обломками и... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T07:37

2023-07-02T07:37

2023-07-02T10:34

мариуполь

общество

россия

специальная военная операция на украине

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МАРИУПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин рассказал РИА Новости, как пытается спасти экспонаты, которые оказались погребены под обломками и пеплом после пожара в здании. При раскопках удалось обнаружить уцелевшие артефакты, которые будут отправлены на реставрацию. Весной 2022 года украинские военные оборудовали в краеведческом музее боевые позиции, с которых бежали в середине апреля. Здание музея было сильно повреждено из-за боев и пожара, который начался после попадания снаряда. Местные жители пытались спасти экспонаты. Некоторые ценные экземпляры, в частности, грамоту Екатерины Второй и редкую Библию XVIII века в переводе Иоганна Гутенберга, украинские военные вывезли из музея перед бегством из Мариуполя. "Здесь я занимаюсь выкапыванием… Здесь, к примеру, был шкаф с археологией. Горело и все сыпалось вниз. И здесь был шкаф с экспонатами… Вот все, что туда падало, что уцелело, что не сгорело, то пытаюсь достать… Здесь вы видите в коробках сложенные черепки от древней посуды. Разное время. И Средневековье здесь есть, и Ямная культура (3600 - 2300 лет до н.э.), и Катакомбная культура там, 4-5 тысяч лет. В дальнейшем, возможно, удастся из отдельных фрагментов собрать хотя бы какие-то отдельные сосуды", - рассказал Ладкин. По его словам, найденные части экспонатов он сортирует, чтобы затем передать на реставрацию. Среди найденных артефактов есть древние амфоры, статуэтки, посуда.

https://ria.ru/20230702/muzey-1881711236.html

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Хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя о судьбе экспонатов Хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя о судьбе экспонатов 2023-07-02T07:37 true PT3M27S

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мариуполь, общество, россия