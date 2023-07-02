https://ria.ru/20230702/muzey-1881711236.html

ВСУ вывезли часть экспонатов музея Мариуполя перед бегством из города

ВСУ вывезли часть экспонатов музея Мариуполя перед бегством из города - РИА Новости, 02.07.2023

ВСУ вывезли часть экспонатов музея Мариуполя перед бегством из города

Украинские военные вывезли незадолго до бегства из Мариуполя некоторые экспонаты краеведческого музея, рассказал РИА Новости хранитель фондов музея Андрей... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T06:40

2023-07-02T06:40

2023-07-02T07:04

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МАРИУПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Украинские военные вывезли незадолго до бегства из Мариуполя некоторые экспонаты краеведческого музея, рассказал РИА Новости хранитель фондов музея Андрей Ладкин.Весной 2022 года ВСУ оборудовали в учреждении боевые позиции, с которых бежали в середине апреля. Здание музея получило сильные повреждения из-за боев и пожара, который начался после попадания снаряда. Местные жители пытались спасти экспонаты."Точно видели у военных, кто-то рассказывал, что видели на улице украинских военных с коробками. И у них даже из одной коробки шашка выпала. Подняли, спрятали, унесли. Действительно, то, что было в экспозиции, а частично — то, что было здесь, в фондах, вынесли до пожара. Потому что если бы оно осталось здесь, в сгоревшем виде, но сохранилось бы", — сказал Ладкин.Собеседник агентства отметил, что в единственном месте — во дворе музея — на окне выломана решетка."Это говорит о том, что именно отсюда до пожара выламывали решетку и залазили сюда… То есть, не на виду, а здесь, со двора", — считает он.Хранитель фондов музея сейчас проводит раскопки и поиски артефактов, оставшихся на пепелище.По его словам, один из сейфов музея украинские военные вскрыть не сумели. В сейфе хранилась коллекция старинного холодного оружия, и оно, хоть и в сильно пострадавшем от пожара виде, сохранилось и будет отреставрировано."А то, что было в экспозиции, доступно, так сказать, то все вынесли. Кольчуга, налокотники,… шлем сарматский, бронзовый, римского типа. Грамота Екатерины Второй. Екатерина Вторая предоставила эту территорию грекам, и в этой грамоте как раз-таки это и удостоверялось. То есть, на этой грамоте была подпись Екатерины Второй, Павла Первого, карта прилагалась, подпись Потемкина. В общем, для нас это уникальный экспонат. Уникальный предмет. Очень жаль, что его теперь нет. Будем надеяться, что раньше или позже он где-то "всплывет" и вернется к нам", — рассказал хранитель фондов музея.Отдельно Ладкин подчеркнул факт утраты Библии XVIII века в переводе Гутенберга на немецком языке."Тоже достаточно редкое издание. Интересно тем, что, наверное, уникальный переплет. Они же не тиражировались. Дерево, обтянутое кожей, бронзовые литые накладки. Ну в том месте, где должна была быть Библия, никаких следов ее существования. Не остались даже бронзовые накладки. Даже обгоревшие или расплавившиеся. Что говорит о том, что украли", — подчеркнул работник музея. Когда сотрудники музея после пожара зашли в помещение, они обнаружили, что все сейфы, кроме одного, вскрыты. В них хранились серебряные церковные реликвии конца XIX — начала XX века и серебряные предметы XVIII века, которые были привезены в Мариуполь греческими переселенцами из Крыма."Ничего этого нет. Очевидно, где-то кто-то уже в частную коллекцию положил", — заключил Ладкин.Мариупольский краеведческий музей основан в 1920 году. Он посвящен истории юга Донбасса в период с древних времен по настоящее время. В фондах музея хранились более 53 тысяч экспонатов.

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

https://ria.ru/20230626/lavra-1880417705.html

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мариуполь, донбасс, общество, россия