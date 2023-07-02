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На Крымском мосту работают 80 досмотровых пунктов - РИА Новости, 02.07.2023
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21:23 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/most-1881787065.html
На Крымском мосту работают 80 досмотровых пунктов
На Крымском мосту работают 80 досмотровых пунктов - РИА Новости, 02.07.2023
На Крымском мосту работают 80 досмотровых пунктов
На Крымском мосту работает 80 пунктов досмотра для прохождения транспортного перехода, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T21:23
2023-07-02T21:23
краснодарский край
республика крым
николай лукашенко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. На Крымском мосту работает 80 пунктов досмотра для прохождения транспортного перехода, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Ранее минтранс Республики Крым заявил, что на Крымском мосту увеличено число пунктов досмотра со стороны Кубани для ускорения прохождения транспортного перехода. "Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовалась протяженная пробка в связи с наступлением летнего курортного сезона, большим потоком машин в сторону Республики Крым и усиленными мерами досмотра автомобилей… В настоящее время работает 80 досмотровых пунктов", - говорится в сообщении. Отмечается, что по пути следования к Крымскому мосту есть кафе, туалеты и гостиницы. Спасатели оказывают консультационную помощь населению и раздают питьевую воду. В воскресенье вечером министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась до восьми километров, время ожидания составляет до пяти часов. При этом, по его словам, пробка на выезде из Крыма растянулась на один километр, время ожидания составляет до 40 минут.
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краснодарский край, республика крым, николай лукашенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Краснодарский край, Республика Крым, Николай Лукашенко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
На Крымском мосту работают 80 досмотровых пунктов

МЧС: на Крымском мосту работают 80 пунктов досмотра

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Вид на Крымский мост. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. На Крымском мосту работает 80 пунктов досмотра для прохождения транспортного перехода, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее минтранс Республики Крым заявил, что на Крымском мосту увеличено число пунктов досмотра со стороны Кубани для ускорения прохождения транспортного перехода.
"Перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовалась протяженная пробка в связи с наступлением летнего курортного сезона, большим потоком машин в сторону Республики Крым и усиленными мерами досмотра автомобилей… В настоящее время работает 80 досмотровых пунктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по пути следования к Крымскому мосту есть кафе, туалеты и гостиницы. Спасатели оказывают консультационную помощь населению и раздают питьевую воду.
В воскресенье вечером министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулась до восьми километров, время ожидания составляет до пяти часов. При этом, по его словам, пробка на выезде из Крыма растянулась на один километр, время ожидания составляет до 40 минут.
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